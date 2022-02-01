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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi

DHA

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi


Kadir GÜNEŞAhmet ATAMCA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan, Antalya'daki 27 günlük tedavisinin ardından dün kente dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesi, evlerindeki eksikler giderilene kadar kalacakları polisevine yerleştirildi.
Gaziantep'te, geçen yıl 22 Aralık günü oturduğu sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Asiye Ateş, anne ve babası ile birlikte uçakla Gaziantep'e geldi. Havalimanında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Ateş ailesi, daha sonra akrabalarının Beştepe Mahallesi´ndeki evine götürüldü.
Yeni evlerinin eksikleri bulunduğu öğrenilen Asiye Ateş bugün annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile birlikte Gaziantep Polisevi'ne yerleştirildi. Kendi evlerindeki eksiklikler giderilene kadar polisevinde kalacak olan Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-02-01 15:24:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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