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Gaziantep Büyükşehir’den, kentteki hayvan yetiştiricilerine 2,8 milyon liralık aşı desteği

İHA

Gaziantep Büyükşehir’den, kentteki hayvan yetiştiricilerine 2,8 milyon liralık aşı desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından il genelindeki hayvan yetiştiricilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına yapılacak tüm aşıların uygulama ücretleri ve aşılama çalışmaları ücretsiz yapılacak. Maliyeti 2,8 milyonu bulacak bu destekle büyükşehir, diğer belediyelere örnek olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde “Aşılama Protokolü" Ankara’da imzalandı. Buna göre, Gaziantep’te 2022 yılı boyunca Bakanlık TÜRKVET Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan 194 bin büyükbaş, 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ve yaklaşık 5 bin kedi ve köpek aşılama kapsamına alınacak. Bu aşılamanın maliyeti ise 2,8 milyon Türk lirası değerini bulacak.
Orman Genel Müdürlüğü’nde yapılan törende ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, TBB, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Projesi" kapsamında “Ücretsiz Aşı Teminini ve Uygulanması Protokolü” de imzalandı.
İmzaları atılan protokoller çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca, büyükbaş hayvanlara brusella, nodüler eksantem, küçükbaş hayvanlara brusella ve koyun keçi vebası aşıları ücretsiz temin edilecek.
Uygulamalar il, ilçe müdürlüklerimizde görevli yaklaşık 120 veteriner hekim ve veteriner sağlık personelimizce yapılacak. Ulaşımda kullanılacak araçlar il, ilçe müdürlüklerince sağlanacak. Aşılamadan doğacak anaflaktik şok sonucu ölüm ve atıkların tazminatı Bakanlık tarafından ödenecek. Böylece, 2022 yılında Gaziantepli yetiştiricilerinin hayvanlarına şap, brusella, LSD, PPR, koyun keçi çiçek ve kuduz aşıları yapılacak ve ödemeleri gereken 2 milyon 390 bin lira da ceplerinde kalmış olacak.
“Bütün belediyelere örnek olmak istiyoruz”
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınmanın çevre ve insani kalkınmayla desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 80’e yakın projeyi hayata geçirdik. Hayvanlarımızın aşılanması gerekiyor, bunun bir maliyeti var. İlk kez olan bir işi bütün Türkiye duysun, bütün belediyeler bunu örnek alsın istiyoruz. Hayvanlarımız huzurlu, sağlıklıysa, çiftçimiz de sağlıklı, huzurlu, mutlu olacak" dedi.
Şahin konuşmasının devamında Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlamış olduğu son rapora göre bulaşıcı hastalıklar, küresel ısınma, iklim değişikliği, su kıtlığı ve biyoçeşitlilikte azalmanın dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden olduğunu dile getirerek, "Güçlü bir dünya ve güçlü bir Türkiye olabilmemiz için ordumuz ne kadar güçlüyse gıda güvenliğimiz de bir o kadar önemli. Bu da topraktan başlıyor" ifadelerini kullandı.
“Sisteme kayıtlı hayvanlar aşılama kapsamına alınacak”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, aşılama programında yer alan ve ücretli olan aşıların bedeliyle, uygulama ücretlerinin hayvan sahipleri adına karşılanması için Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile protokol hazırladıklarına işaret ederek, "Söz konusu protokol kapsamında, şap ve koyun keçi çiçek aşılarının bedeli ile diğer tüm aşıların uygulama ücretleri ve aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler, Büyükşehir Belediyesince karşılanacak ve yaklaşık 2,8 milyon lira maliyeti olacak. Gaziantep'te 2022 yılı boyunca Bakanlığımız TÜRKVET Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan yaklaşık 194 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ve yaklaşık 5 bin kedi köpek aşılama kapsamına alınacak” diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir’den gelen ilk atak diğer belediyelere örnek olacak
Gaziantep Valisi Davut Gül de Bakanlığın desteklerinin tüm illerde sürdüğünü, tarım ve hayvancılığa yerel katkı sağlanmasının da çok önemli olduğunu belirtti. Protokollerin, üretim artışına katkı sağlayacağını belirten Gül, iş birliği konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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