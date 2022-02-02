Anka eğitime yatırım yapmaya devam ediyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, çalışanlarına eğitim yatırımı yapmaya devam ediyor. Hastane yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim zincirinin bu seferki konusu “Çatışma Yönetimi, Çözüm Yolları” oldu.

Çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sağlık alanında hizmet kalitesini üst seviyede tutmak isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hastane yöneticilerine yönelik “Çatışma Yönetimi ve Çözüm Yolları” eğitimi düzenledi. Hastanede gerçekleştirilen eğitim Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç tarafından verildi. Eğitimde katılımcılarla yaşanılan vakalar üzerinden karşılıklı istişare gerçekleştirildi ve vakaların nasıl kontrol edilmesi gerektiği hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara Prof. Dr. Tanıl Kılınç tarafından sertifika verildi.

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