Tanrıöver’lerin acı günü

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Emekli Milli Eğitim Maarif Müfettişi ve Teftiş Kurulu Başkanı Şıhlı Tanrıöver geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Şıhlı Tanrıöver naaşı Zeytinli Kırsal Mahallesi caminde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinli mezarlığına defin edildi. Cenazeye, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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