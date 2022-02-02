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Gaziantep ve bölgeden ocak ayı ihracatı Güneydoğu, ocak ayına göre ihracatını yüzde 7,5 oranında artırarak 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi Ocak ayında Gaziantep, yüzde 8,1’lik artış ile 722 milyon 684 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İHA

Gaziantep ve bölgeden ocak ayı ihracatı Güneydoğu, ocak ayına göre ihracatını yüzde 7,5 oranında artırarak 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi Ocak ayında Gaziantep, yüzde 8,1’lik artış ile 722 milyon 684 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ocak ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Bölge, bir önceki yılın Ocak ayına göre ihracatını yüzde 7,5 oranında artırarak 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.
Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep için ise yüzde 8,1’lik artış ile 722 milyon 684 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bölgemiz 2022 yılına yeni umutlar ve pek çok beklentilerle girdi. Güneydoğu, tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu gurur verici başarının mimarı Bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.
“Bölgedeki ihracatçı sayısı her geçen gün artıyor”
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Bölgemiz, Ocak ayı boyunca 2.249 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten aktif ihracat yapan firma sayısı ise 1.579 olarak hesaplandı. Ayrıca 2022 Ocak ayında 85 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Giderek artan ihracatçı sayımız ile Bölgemiz her geçen gün gücünü artırıyor” dedi.
“Irak, ABD ve Suriye İlk üçte yer almaya devam ediyor”
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 38,7 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 18,2 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 17,3 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022 yılının ilk ayında 171 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail, Libya, Cibuti ve Mısır Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” ifadelerine yer verdi.
Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, kumaşlar, pastacılık ürünleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, plastik ve mamulleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile ağaç ve orman ürünlerinin yer aldığını sözlerine ekledi.
Gaziantep 5. Sırada
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Ocak 2022’de kaydettiği 722 milyon 684 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 5. il olduğunu ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 133,9 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan sektörlerin Tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demirdemir dışı metaller olduğunu kaydetti.
2022 yılı Ocak ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Kahramanmaraş'tan 120,9 milyon dolar, Mardin'den 81,7 milyon dolar, Malatya'dan 29,8 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16,8 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 11,4 milyon dolar, Kilis'ten 7,7 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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