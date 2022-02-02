Fatma Şahin’den Regaip Kandili mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Regaib Kandili, üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapıdır”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili münasebetiyle mesaj yayımladı.

Şahin mesajında Regaib Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu bildirdi. "Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz” diyen Başkan Şahin, “Bu gece Miraç, Beraat ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de müjdecisidir. Üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Bunu iyi değerlendirmek ve mevsimin manevi hasadını toplamak her Müslüman için büyük bir fırsattır. Bu mübarek gece ve onu izleyen aylar insanlık için yanlış ve kusurlardan dönmeye vesile olmalıdır. Bu gece günahlardan arınmak için sunulan imkan ve fırsatları, Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl gelen Regaip gecesi, bizlere rağbetlerimizin yalnızca Rabbimize yönelik olması gerektiğini hatırlatır. Birbirimize sevgi ve saygı ile yaklaşmamızı sağlar. Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak için önemli bir imkandır. Bu günlerin günlük yaşamımıza yansıdığına hep inanmışımdır. İnsanlarla iletişimizden, soframızın bereketine, işimizin veriminden, sahip olduklarımızın faydasına, iç huzurumuzdan, merhametimize kadar tüm insani vasıflarımıza tesir eden bu zaman dilimi hepimizin faydalanması gereken gerçek bir idrak vaktidir. Dileğim şudur ki, tüm insanlık bu fırsattan nasibini alsın ve Ramazan Bayramı’na huzurla ulaşalım. Tüm ömrümüze sirayet eden izlerle bu üç ayları idrak edebilelim. Bu vesile ile tüm İslam aleminin bu kutlu günlerinin, Regaip Kandili'nin hayırlara ve elbet tabi duaların kabulüne vesile olmasını dilerim. Regaip Kandili ile müjdelenen ve üç ay sürecek olan bu mübarek iklimin ömrümüze yayılmasını yüce rabbimden tüm insanlık için diliyorum” ifadelerini kullandı.

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