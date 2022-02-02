ALG Spor, Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti

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Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı'nı Mariem’in golleriyle 20 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı'nı ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanması gereken Galatasaray maçı ertelenen Gaziantep ALG Spor, bugün taraftarı önünde oynadığı maçta Fatih Karagümrük’ü Mariem’in golleriyle 20 yenerek B grubunda namağlup liderliğini sürdürdü. Sarıgrili takım, ilk yarısı 00 biten maçta ikinci yarıda 52. ve 67. dakikada Mariem’in ayağından bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Başkan Ali Gözcü takımı tebrik etti

İyi bir oyunla Fatih Karagümrük’ü mağlup eden Gaziantep ALG Spor’da maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına inen Başkan Ali Gözcü, teknik ekip ve oyuncuları tebrik ederken, galibiyet sevinçlerine de eşlik etti. Gözcü, gruptan namağlup lider çıkacaklarına inandığını da söyledi.

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