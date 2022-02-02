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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GBB Spor Kulübü’nün son 3 yıllık başarı hikayesi göz kamaştırıyor

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün son 3 yılda çeşitli branşlarda Gaziantep'e kazandırdığı bini aşkın madalya ve kupa Gazi şehirlilerin gurur kaynağı oluyor.

GBB Spor Kulübü’nün son 3 yıllık başarı hikayesi göz kamaştırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün son 3 yılda çeşitli branşlarda Gaziantep’e kazandırdığı bini aşkın madalya ve kupa Gazi şehirlilerin gurur kaynağı oluyor.
“Spor Dostu Gaziantep” mottosuyla 7’den 70’e her Gazi şehirliye spor kültürünü aşılamak için destek veren GBB Başkanı Fatma Şahin’in tanıdığı fırsat eşitliği ve hizmet, GBB Spor Kulübü’nün Türkiye’de parmakla gösterilmesini sağladı. Kulüp, son 3 yılda 22 branş ile engelli ve geleneksel spor dallarında toplamda bin 152 madalya, 136 kupa, Türkiye dereceleri ve iki altın kemer elde etti. Faaliyete açılan 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu ve 3 futbol sahasının etkisi ise sporcuların başarılı olmasında önemli rol oynadı.

"Altyapıdaki çok ciddi eksikliklerimizi giderdik ve başarıyı yakaladık"
Göreve geldiğinden bu yana spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren GBB Başkanı Fatma Şahin, “2014 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu alanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir, genç nüfusu çok yüksek olan bir şehir. Biz ne kadar fırsat eşitliği verirsek ne kadar gençlerimizin yaşamlarına, gönüllerine dokunursak o kadar başarılı olacağımıza inandık. Tabii elimiz çok güçlü. Çünkü başımızda Cumhurbaşkanımız var. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, ‘Spor ne kazanma hırsı ne de kaybetme korkusudur. Spor özgüvendir’. İhtiyacımız olan şey aslında bu özgüven. Özgüveni yüksek gençleri hayata hazırlamak. O yüzden bu alanın kaybedeni yok anlayışıyla yola başladık daha da güçlendirdik. Yıllardır bu kadar genç nüfusa hitap edecek oranda altyapı, tesisler konusunda yeterince başarılı değildik. Bu eksikliğimizi gidermek için gayret gösterdik. Altyapıdaki çok ciddi eksikliklerimizi giderdik" dedi.

"Vallahi de billahi de sizleri çok seviyoruz"
Derece alan sporculara önerilerde bulunan ve sporculara değer verdiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şu anda toplam havuz sayımız 13, toplam futbol sahamız 3 ve toplam kapalı spor salonumuz 11 tane oldu. Olağanüstü bir şey bu. Olağanüstü bir dönem, olağanüstü bir çalışma oldu. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Kurmuş olduğumuz Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yeni tesislerimizde, uzman antrenör kadromuzla genç sporcu kardeşlerimiz işte böyle büyük başarılar elde ediyor. Verdiğimiz destekle bu başarıların devamının geleceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

GBB Kulübü dünyada birçok derece ile ses getirdi
Kulüp, 2017 yılında ilk olarak karate, tekvando halter ve atletizm branşlarında aktif hale gelerek müsabakalara katıldı. 2018 yılında Bisiklet, Oryantring ve Masa Tenisi branşlarında boy gösteren GBB Kulübü, 2019’da Judo, Güreş ve İşitme Engelliler Spor branşlarında yer aldı. Şehre kazandırılmaya başlanan spor salonları ve yüzme havuzları sayesinde milli sporcular yetiştirildi. Dünyada, Balkanlarda ve Türkiye’de birçok derece elde edildi. Buna göre, tekvando branşında 2019’da 19 madalya, bisiklette 33 madalya, karatede 25 madalya, Halterde 8 madalya, Atletizm branşında 8 Kupa ve 66 Madalya, Masa Tenisi branşında 21 Madalya kazanıldı. 2020 yılında Kulüp, kort tenisi branşında ter dökmeye başladı. Yıl içerisinde yapılan tekvando branşında 9 madalya, bisiklette 2 Kupa ve 14 madalya, karatede 10 madalya, Halterde 3 madalya ve atletizmde 4 kupa, 45 madalya elde edildi.

2021 yılı, Gazi şehir için madalya ve kupa törenleriyle doluydu
2021 yılında badminton, yüzme, su topu, okçuluk, voleybol, kick boks, muay thai, geleneksel spor dalları, özel sporcular, görme engelli ve bedensel engelli branşları aktif hale getirildi. Yıl içerisinde bisiklet takımı 4 Kupa, 17 madalya kazandı ve 5 erkek 3 kız sporcu Türkiye derecesi elde etti. Tekvandoda ise 84 Madalya kazanılıp, 1 sporcu da Avrupa 3’üncüsü oldu. Atletizm branşında 29 Kupa, 61 Madalya kazanılırken 2 sporcu Balkan, 51 sporcumuz ise Türkiye derecelerini aldı. Güreş branşında 2 Kupa, 73 Madalya kazanılmış olup 4 sporcu Avrupa, 49 sporcumuz Türkiye derecesine ulaştı. Karate branşında 15 madalya kazanan takım, 1 Avrupa, 3 Balkan ve 6 sporcu da Türkiye derecesi kazandı. Halterde 11 madalya kazanıldı., 1 sporcu Avrupa, 10 Sporcumuz Türkiye’de derece yaptı. Masa Tenisinde 24 madalya kazanırken 1 sporcu Türkiye genelinde derece aldı. Kort Tenis branşında ise 3 Kupa, 12 madalya ile sporcular, Gaziantep’i gururlandırırken badminton branşında 3 madalya ile şehre geri dönüldü.
2022 yılında jimnastik, kick boks, flor curling branşlarında GBB sporcuları mücadele etmeye başladı. Yeni yılın federasyon faaliyet takvimleri doğrultusunda çıktığımız müsabakalarda kick boks branşında 3 madalya ve Tekvando branşında 21 madalya alındı.

GBB Kulübü’nden dünya dördüncülüğü
GBB Spor Kulübünü başarılı şekilde temsil eden ve Kasım 2021’de Dubai'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda Milli Takım adına madalya maçına çıkan Eren Akkurt dünya dördüncülüğü unvanını kazandı.
Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ise bin 500 metrede Avrupa 3’üncüsü olan Hatice Kılıç, bu başarısından sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2019 yılında Gaziantep İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası'nda 3 yıl üst üste şampiyon olan Barış Güngör başpehlivan olarak altın kemer kazandı. Yine Ekim 2021 yapılan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasında Zehra Özbey ve Elif Küçükaslan Dünya 5’incisi oldu. Ayrıca takımda bulunan 3 sporcu Tokyo 2020 de Türkiye’yi temsil eden takımda yer almış ve Gillette yılın spor ödüllerine layık görüldü.

Kulübün yeni hedefi daha fazla kupa ve madalya
Gaziantep Belediye Spor Kulübü Başkanı ve GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sportif faaliyetlerde gösterdiği başarılarla tüm dikkatleri üzerine çektiğini söyledi. Efiloğlu, konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyesi hem altyapıya yaptığı yatırımlar ve yeni tesislerle Gazi şehri sporuyla yükselen bir değer haline getirdi hem de sporcularının yakaladığı başarılarla kentin genç dinamiğini ön plana çıkardı. Atletizm, karate, tekvando, halter, güreş, tenis, masa tenisi, yüzme, bisiklet, futbol, badminton ve okçuluk başta olmak üzere 22 branşta faaliyet gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, 2022 yılında daha fazla çalışmaya katılarak şehrimize ve ülkemize gurur verici başarılar getirmeye devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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