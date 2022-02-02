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Şehitkamil’de 02.02.2022 mutluluğu Evlenmek için 02.02.2022 tarihini tercih ettiler

İHA

Şehitkamil’de 02.02.2022 mutluluğu Evlenmek için 02.02.2022 tarihini tercih ettiler

Dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftler, Şehitkamil Nikah Salonu’nda (ŞNS) hayatlarını birleştiren imzaları attı.
Şehitkamil Nikah Salonu’nda 02.02.2022 yoğunluğu yaşandı. Evlenmek için özellikle 02.02.2022 tarihini tercih eden 32 çift, aylar öncesinden randevu aldı. Şehitkamil Nikah Salonu’nda hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, hayatlarının en anlamlı Evet’ini ailelerinin ve sevenlerinin şahitliğinde dediler.

“Eşimle böylesine güzel bir günü bekledik”
Kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için 02.02.2022 tarihini seçtiklerini dile getiren damat Alican Çiftçi, “Bugün özel bir gün olduğu için biz de evliliğimizi taçlandırmak adına 02.02.2022 tarihini seçtik. Eşimle böylesine güzel bir günü bekledik. Bugün de amacımıza ulaştık. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm aile yakınlarımıza ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Nikahımızı kıyan nikah memurumuza ve Şehitkamil Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Tüm yeni evli çiftlere de mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu günün özel olmasından dolayı özellikle tercih ettik”
Gelin Merve Buse Şahin ise, “Bu günün özel olmasından dolayı özellikle tercih ettik. Bizim için unutulmaz bir evlilik yıl dönümü olacak. Özellikle bu tarihi almak için uzun çaba sarf ettik ve sonunda hedefimize ulaştık. Bu konuda bizlere yardımcı olan Şehitkamil Belediyemize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan aile dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yeni evli çiftler, nikah törenlerinin ardından tebrikleri kabul ettiler.

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