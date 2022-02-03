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Gaziantep’te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı İki kardeş, akrabaları olan kuyumcuyu soydu

İHA

Gaziantep’te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı İki kardeş, akrabaları olan kuyumcuyu soydu

Gaziantep’te dün bir kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde dün öğlen saatlerinde bir kuyumcu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, dükkanın önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu, kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut, soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncuları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soyguncuların İsmail E. ve Mehmet E. olduğunu belirledi.

Akrabalarını soymuşlar
Soyguncuları yakalamak için hassasiyetle çalışan ekipler, plakası sökülmüş halde soygunda kullanılan otomobilin soygundan önce bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt aldığını tespit etti. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakasına ulaşan ekipler, iki firari soyguncunun izini sürdü. İsmail E.’yi saklandığı adres tespit edilerek, sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan İsmail E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soyguncuların kuyumcu sahibiyle uzaktan akraba oldukları da öğrenildi.
Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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