500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2)

SOYGUN KAMERADA
Gaziantep'te 2 kardeşin tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çaldığı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ayrıca iş yeri sahibi Alican Bulut'un da tabancasını çıkarıp soyguncunun peşinden koştuğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-02-03 14:02:30
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