Hatalı park kazaya neden oldu: 3 yaralı Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı

Gaziantep’te karayoluna hatalı park yapan bir tır, trafik kazasına neden oldu. Kamyonetin hatalı park eden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesi GaziantepKahramanmaraş karayolu üzeri Aktoprak Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş istikametine doğru seyreden sürücü Emre Yakap kontrolündeki 46 DB 451 plakalı bir nakliyat firmasına ait kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 33 ABL 92 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı tırın dorsesinin arkasına girdi. Kamyonetin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada kamyonette bulunan sürücü Emre Yakap ile yanındaki iki kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından trafik polisleri karayolunda ikinci bir kaza yaşanma ihtimaline karşı önlem aldı. Trafiğin tek şeritten seyrettiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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