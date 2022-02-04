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2021’de Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

İHA

2021’de Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en büyük 4’üncü hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Önceki yıllarda 5 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi, pandemi ve orman yangınları nedeniyle ziyaretçi sayısında ciddi düşüşler yaşadı. 2022 yılında hayvanat bahçesinde yeniliklere imza atacaklarını ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte 2022 yılında hedeflerinin 6 ila 7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak olduğunu söyledi.

“2021 yılında yaklaşık 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti”
2021 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni, çoğunluğunun çevre illerden gelenlerin oluşturduğu 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesidir. Hayvanat bahçesi 1 milyon metrekare alan üzerinde içerisinde safari park, tropik kelebek merkezleri, akvaryumlar ve hayvanların doğal hayatına uygun bir barınaklarla dizayn edilmiştir. Gaziantep Hayvanat Bahçemizi 2021 yılında yaklaşık 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Bu rakamın yüzde 75 ila 80’ini çevre illerden gelenler karşılıyor. Türkiye’nin her yerinden Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na her yerden ziyaretçiler gelmekte ve bu durum Gaziantep’in ekonomisine büyük katkı sağlamakta. İnsanlar buraya geldikten sonra burayı daha küçük zannediyorlarmış ancak gezdikten sonra daha büyük olduğunu, çok beğendiklerini, temiz olduğunu ve çok fazla hayvan türünün olduğunu söylüyorlar. Ziyaretçilerimiz çok memnun kaldıklarını söylüyorlar bu verilere ziyaretin ardından çıkışta anket yaparak ulaşıyoruz” dedi.

“Yeni tür hayvanlar getireceğiz”
2022 yılında tünel akvaryum ve yırtıcı hayvanların içerisinde olduğu safari park yapmayı düşündüklerini dile getiren Özsöyler, “Doğal Yaşam Parkı’mıza 2022 yılında yeni tür hayvanlar getireceğiz. Tünel akvaryum yapmayı ve içerisine yırtıcılarının olduğu yırtıcı safari yapmayı düşünüyoruz. Daha önceden yapmış olduğumuz safari parkımız Türkiye’de bir ilk ve dünyada da 3 ila 5 hayvanat bahçesinde bulunuyor. Safari parkımız 350 dönüm üzerine kurulu ve ziyaretçilerimizi park önünde araçlarımız karşılıyor. Ziyaretçilerimize araçlarla 45 dakikalık bir tur düzenliyoruz. Bu tur sırasında devekuşlarını, geyikleri, ceylanları, lamaları gibi 200 türden birçok hayvanları yakından görebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“67 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz”
Pandemi ve orman yangınları nedeniyle ziyaretçi sayılarında düşüşlerin olduğunu belirten Özsöyler, 2022 yılında 6 ila 7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bizim daha önceden bizi yıllık yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret ediyordu. Pandemideki açılıp ve kapanmalar ve orman yangınlarından dolayı bahçemiz kapalı kalmıştı. Bu durumlardan etkilendik yoksa bizim ziyaretçi sayımız şuanda 67 milyon olması gerekiyordu. 2022 yılında da 67 milyon ziyaretçi sayısını tekrar yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah pandemide aşılar sayesinde ülkemizin üzerinden gidecek. Biz de sürekli olarak açık kalacağımız için inşallah 67 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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