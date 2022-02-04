Duygu Delen davasında olayın tanıkları dinlenecek Duygu Delen davasında yargılamaya devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Delen davasında olayın tanıkları dinlenecek Duygu Delen davasında yargılamaya devam edildi

İHA

Duygu Delen davasında olayın tanıkları dinlenecek Duygu Delen davasında yargılamaya devam edildi

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme olayın tanığı olan 3 bina sakininin dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 8’inci duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, Ankara Barosu ve Gaziantep Barosu avukatları hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile Bülent Delen de takip etti.

Duruşmada dosyaya sanık Mehmet Kaplan’ın aleyhine tek bir delil girmediğini belirten Avukat Enes Akbulut, “Biz yargılamanın sosyal medyada değil burada yapılmasını istiyoruz” dedi.
Duruşma sanık avukatı Enes Akbulut’un talebi üzerine mahkeme heyeti tarafından istenilen olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ve maktulün düşmesinin fiziki yönden incelenmesine ilişkin raporların okunmasıyla başladı.
Müşteki Bülent ve Şenel Delen ise sanık Kaplan’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Sanığın suçu işlediği kanısındayız”
Davada söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı’da geçen duruşmadan bu yana dosyaya 3 raporun girdiğini belirterek, “Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelen raporda bilinç durumuna ilişkin bir tespit yapılamayacağı belirtilmişti. Görüntülere ve maktulün düşmesine ilişkin de rapor geldi. 3 ayrı bilirkişi raporu dosyaya girdi. Bütün raporların değerlendirilmesi çok titizlik gerektiren bir durum. Biz süre talep ediyoruz. Davayı uzatmayı gibi bir niyetimiz yok. Bu aşamada toplanan delillere göre biz sanığın üzeri atılı suçu işlediği kanısındayız. Raporları değerlendirmek için süre talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne adına duruşmaya katılan Avukat Şafak Nur Atmaca ise bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamı istediklerini belirtti.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı katılan tarafa savunma için süre verilmesini, sanığın tutukluluk halinin devamını, olayın tanığı olan 3 bina sakininin dinlenmesini talep eti.

“Yargılama twitterda değil duruşmada yapılmalı”
Savunma için söz alan sanık avukatı Enes Akbulut’ta Adli Tıp Üst Kurulu’ndan rapora ilişkin bilgi verdi. Gelen raporda bilinç durumunun bilinebileceğinin mümkün olmadığının aktarıldığını belirten Akbulut, “Vücuttaki ekimozların düşmeye bağlı olduğu, odadaki kanların tamamının sanığa ait olduğu raporda belirtilmişti. Kamera görüntülerinde oynama olmadığı yönünden hazırlanan rapor da dosyaya geldi. Dosyaya sanık ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği beyanlara karşı bir rapor girmemiştir. Bu anlamda baktığımız zaman tutuklama dava başından beri sanığın aleyhine kullanılmıştır. Ev hapsiyle tahliye edildi, ardından yine tutuklandı. Bu saatten sonra artık dosyaya girecek delil de kalmadı. Yargılanmanın başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Adli Tıp Üst Kurulu raporu sanık Mehmet Kaplan’ın ifadelerini doğrulamıştır. Biz adli kontrolle veya ev hapsi şekliyle müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk yaptığı açıklamada yargılamanın twitter’da değil duruşmada olması gerektiğini söylemiştir. Bizde yargılamanın burada yapılmasını istiyoruz. Artık müvekkilimizin tutukluluk halini gerektiren bir durum yoktur” dedi.

Sanığın aleyhine tek bir delilin dosyaya girmediğini vurgulayan Akbulut, “Tevsii tahkikat talebi kabul edilse de edilmese de biz mağduruz. Bu saatten sonra tahliye talebimiz makuldür. Sanığın daha önce de olduğu gibi tahliye edilmesini talep ediyoruz” dedi

3 tanık dinlenilecek
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tevsii tahkikat talebinin kabul edilmesine, beyanda bulunmak üzere süre talep eden katılan tarafına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayın tanığı olan 3 bina sakininin bir sonraki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verdi.

Ne olmuştu
Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra ...
2021’de Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER 2021’de Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2 milyon 750 bin ...
Şifa bulmak için Sudan’dan SANKO Hastanesi’ne geldi Sudanlı hasta Gorshey: “Babamın işi için geldiği Gaziantep’te durumumu anlattığı tanıdıkları Sanko Üniversitesi Hastanesi hocalarından Prof. Dr. Levent Elbeyli’yi önermişler. İyi ki bu hastaneyi tercih ettim, iyi ki Levent hocayı önermişler” Göğüs Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Elbeyli: “Bronskopi işlemi ve takibinde video yardımlı torakoskopi sol alt lobektomi yapıldı. Hastamızın sağlığına kavuşarak, hastanemizden memnuniyetle ayrılması ailesi ve bizler için en büyük mutluluktur”
YEREL HABERLER Şifa bulmak için Sudan’dan SANKO Hastanesi’ne ...
Hatalı park kazaya neden oldu: 3 yaralı Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı
YEREL HABERLER Hatalı park kazaya neden oldu: 3 yaralı Kamyonet park ...
Medical Park'tan onkolojik hastalara özel akıllı ağrı kesiciler ve tedavi odaları
YEREL HABERLER Medical Park'tan onkolojik hastalara özel akıllı ağrı ...
Bıçaklı saldırıya uğrayıp yardım istedi, hastanede öldü
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıya uğrayıp yardım istedi, hastanede ...
500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2)
YEREL HABERLER 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i ...
MÜZSAN 11’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER MÜZSAN 11’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
YEREL HABERLER 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i ...
500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
YEREL HABERLER 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i ...
Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde ...
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı Gaziantep'teki kuyumcu soygunu güvenlik kameralarında Yarım kiloluk altın soygunu saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını ...
TÜGİP teknik destekleri GTB’de anlatıldı
YEREL HABERLER TÜGİP teknik destekleri GTB’de anlatıldı
Şahinbey'den ilçeye yeni atanan öğretmenlere hediye
YEREL HABERLER Şahinbey'den ilçeye yeni atanan öğretmenlere hediye
Gaziantep’te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı İki kardeş, akrabaları olan kuyumcuyu soydu
YEREL HABERLER Gaziantep’te yarım kilo altın çalan soygunculardan ...
Glütensiz ürünler, çölyak hastalarının kapılarına kadar götürülüyor
YEREL HABERLER Glütensiz ürünler, çölyak hastalarının kapılarına ...
Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ne başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ne ...
Antepsan'dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Antepsan'dan Regaip Kandili mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet Bölgedeki ilk ve tek skolyoz polikliniği hizmete açıldı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir ...
Başkan Doğru’dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Regaip Kandili mesajı
Kılıç’tan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan Regaip Kandili mesajı
Şehitkamil’de 02.02.2022 mutluluğu Evlenmek için 02.02.2022 tarihini tercih ettiler
YEREL HABERLER Şehitkamil’de 02.02.2022 mutluluğu Evlenmek için ...
Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem desteği Şahinbey Belediyesi hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem ...
Gaziantep’in Ocak ayı ihracatı yüzde 8,2 artışla 723 milyon 767 bin dolar olarak gerçekleşti GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Yeni yıla ihracatta artışla başladık ve ihracatımızı daha da artırarak devam etmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep’in Ocak ayı ihracatı yüzde 8,2 artışla 723 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.