Duygu Delen'in düştüğü binada oturan 3 kişi, tanık olarak dinlenecek



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Duygu Delen´in (17) 4'üncü katın balkonundan düşerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği apartmanda yaşayan 3 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de, Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp öldü. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 7 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden tutuklandı.

'RAPORLAR ÇELİŞKİLİ'

Davanın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kaplan katılmazken, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ve annesi Şenel Delen salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, davaya ilişkin hazırlanan raporlarda, sanığın tutukluluk halinin devamına etki edecek durum olmadığını belirterek, "Geçen süre içerisinde 3 farklı rapor dosyalar girdi. Gelen raporlar birbiriyle çelişkili. 3 ayrı rapora bakılınca sanığın tutukluluğunu değiştirecek bir durum yoktur. Toplanan delillere göre sanığın suçu işlediği kanaatindeyiz" dedi.

'DOSYAYA SUNULACAK DELİL KALMADI'

Mehmet Kaplan´ın avukatı Enes Akbulut ise gelen raporun, müvekkilinin ifadeleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Bu aşamadan itibaren dosyaya girecek başka delil olmayacağını, raporlarda aleyhte delil olmadığını savunan Akbulut, "Gelen raporda bilinç durumunun bilinemeyeceği ve oluşan darp izlerinin düşmeye bağlı olduğu belirtilmiştir. Yine odadaki kanların Mehmet Kaplan'a ait olduğu belirtilmiştir. Sanık ilk tutuklandığı andan itibaren aksini gösterecek hiçbir şey dosyaya girmemiştir. Kaçma şüphesi olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda tahliyesini istiyoruz. Bu aşamadan sonra gelebilecek bir delil olmadığını düşünüyoruz. Gelen rapor en geniş kapsamlı rapordur. Bu rapor, Mehmet Kaplan'ın ifadeleriyle örtüşmektedir. Gelen raporlarla dosya tamamlanmışken, müvekkilimin tahliye edilmesi gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olay günü apartmanda olan bina sakini 3 tanığın zorla getirilip, duruşmada dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-02-04 11:35:42



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