Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı Yakalanan şahıslar tutuklandı

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Gaziantep'te bir bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Oğuzeli ilçesi Hacar Mahallesi'nde bir şahsa ait bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Çaldıkları eşyaları bağ evinden çıkarmaya çalışırken Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli şahıslar, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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