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Gaziantep Büyükşehir, kanserde erken tanıda 152 bini aşkın kadının taramasını yaptı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), kansere karşı verdiği mücadelede kurduğu Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve hizmete aldığı Mobil Mamografi Tarama Aracı ile 152 bin 131 kişiye kanser taraması yaptı, 70 bini aşkın kişiye kanser türlerine ilişkin eğitim verdi.

Gaziantep Büyükşehir, kanserde erken tanıda 152 bini aşkın kadının taramasını yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), kansere karşı verdiği mücadelede kurduğu Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve hizmete aldığı Mobil Mamografi Tarama Aracı ile 152 bin 131 kişiye kanser taraması yaptı, 70 bini aşkın kişiye kanser türlerine ilişkin eğitim verdi.
Kanserde erken teşhis için modern teknolojiyi kullanarak şehirdeki her kadının hayatına dokunan GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kurulan KETEM ve Mobil Mamografi Tarama Aracı sayesinde 7 yılda toplamda ile 152 bin 131 kişinin kanser taraması yapıldı, 70 binin üzerinde vatandaşa de kanserle ilgili eğitim verildi.
Kansere karşı mücadelede önemli noktalardan biri olan erken tanı için, şehirde yaşayan 4069 yaş aralığında bulunan kadınlara meme, 3065 yaş aralığında bulunan kadınlara rahim ağzı ve 5070 yaş aralığında bulunan vatandaşlara ise kolon kanserlerinde tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik faaliyet yürütülüyor.
Kentte yapılan ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayamaması ve kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusuna da el atılarak Mobil Mamografi Tarama Aracı’nı devreye sokan GBB, sağlık tesislerine ulaşımı zor olan mahallelerde ve kırsalda da taramalarını sürdürüyor.
KETEM ve Mobil Mamografi Tarama Aracı’nda muayene olup erken tanıyla tedavi sürecine giren kadınlar, büyükşehrin sunduğu hizmet sayesinde yendiklerini ifade ederek, belediyenin hassasiyeti için teşekkürlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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