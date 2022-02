Büyükşehir’in aşı desteğini uzmanlar olumlu karşıladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanlarının aşılanması ile ilgili imzalanan “Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü”nün detayları belli oldu. Protokol, ilgili odalar ve STK’lardan tam not aldı.

Programlı olarak her yıl yapılan, büyükbaş hayvanlarda brusella, nodüler eksantem, küçükbaş hayvanlarda brusella ve koyun keçi vebasıyla sokak hayvanlarında görülen hastalıklara karşı koruma amaçlı aşıların ücretsiz temini için imzalanan protokolün detaylarının belli olmasıyla birlikte çalışmalara başlandı. Protokolle yürütülecek proje, oda başkanları, STK’lar ve üreticiler tarafından olumlu karşılandı. Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, Gaziantep İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ve Gaziantep İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Üyesi Ömer İrfan Çetiner, protokolle hayata geçirilen projeye destek verdi.



“Yaşanabilecek kayıplarda bakanlık zararı karşılayacak”

Protokolle GBB tarafından kentteki hayvan yetiştiricilerine sağlanacak toplam 2 milyon 800 bin TL’lik aşı desteği ile bölgenin hastalıklara karşı “ari bölge” olması amaçlanırken, proje ile üreticinin mali harcamaları azaltılacak, teşvik oranları arttırılacak, kaliteli ve sağlıklı ürünün vatandaşa sunulması sağlanacak. Herhangi bir hayvan ölümü olduğunda ise bakanlık zararı karşılayacak.



“Bu aşılar bugüne kadar sahada uygulanan aşılar”

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, protokolün tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara daha önce ücretli olarak programlı yapılan aşıların GBB tarafından çiftçilerin payına düşen kısmının karşılanmasını sağlayacağını belirterek, “Bu protokolde oluşabilecek etkilerde maliyet bakanlık tarafından karşılanacak. Bu aşıların doğru zamanda yapılması ve soğuk zincirde taşınması önemlidir. Bununla ilgili bütün bilgiler protokolde yer alıyor. Ayrıca Gaziantep’te ki bütün sokak hayvanları da aşılanacak. Sokak hayvanlarının aşılanmasının halk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aşılar bakanlığa bağlı aşı enstitüleri tarafından üretiliyor. Asırlık enstitülerimizde bilim adamları tarafından üretilen aşılar bunlar. Bu aşılar bugüne kadar sahada uygulanan aşılar. Ters etki iddialarını bu konuda asılsız görüyorum. Aşılar konunun uzmanları tarafından üretilerek, uzmanlar tarafından uygulanıyor” dedi.



“Eğer bütün hayvanlarımız aşılanırsa hastalığın yayılmasını da önlemiş oluyoruz”

Seçkin, vatandaşların uzmanların açıklamalarını dikkate almasını isteyerek, “Bu çalışma Gaziantep’in hastalıklar bakımından ari bölge ilan edilmesi için ilk adım. Son günlerde mali girdilerin artmasıyla üreticilerimize destek olması için sürekli yaptırdıkları aşıları Büyükşehir olarak biz karşılayalım dedik. Aşıya ulaşamayan hayvanları da aşılamayı planlıyoruz. Eğer bütün hayvanlarımız aşılanırsa hastalıkların yayılmasını da önlemiş oluyoruz. Gaziantep bu çalışma ile ari bölge ilan edilecek. Buradaki işletmeler, ari bölge ilan edilirse daha fazla teşvikten yararlanma imkanına kavuşacak. Dolayısıyla burada kazanan üretici olacak” ifadelerini kullandı.



“Viral hastalıklara karşı en iyi korunma yöntemi aşıdır”

Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için uygulanan aşı programının önemine dikkati çekerek, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta veteriner hekimliğinin esas aldığı şey sürüyü korumaktır. Yani hastalık bulaştıktan sonra tedavi etmek yerine hastalık gelmeden sürüyü korumak bizim ilk amacımızdır. Çünkü ekonomik kayıpların olmaması gerekiyor. Hayvan yetiştiricilerimiz ve besleyenlerimizin zarar görmemesi ve ekonomik bir kayıpla karşı karşıya kalmaması için bu aşıların doğru zamanda standart yapılması lazım. Korumak için aşılama şart. Sürünün birbirlerine bulaştıracağı viral hastalıklar için uygulanacak en iyi korunma yöntemi aşıdır” dedi.



“Aşının hayvan üzerinde olumsuz bir etkisi yok”

Aşının hayvan üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığının altını çizen Peri, “Bazı durumlar var ki tüm canlılarda anafilaktik şok dediğimiz, bazı aşı ve uygulamalardan dolayı şekillenen reaksiyonlar olabilir. Bunlar için de yapılan zaten sürüde çok fazla hayvan olduğu için hekim arkadaşımız bu aşıyı uygularken belli bir süre orada zaman geçireceği için duruma hâkim olacaktır. Ülkemizdeki hayvan popülasyonuna bakarsak anafilaktik şok, geçiren ya da geçirdikten sonra kurtulamayan gibi bir ayrım yapmak istersek bu hakikaten aşıya karşı düşmanlık beslemek için çok yetersiz bir rakam olacaktır” ifadelerine yer verdi.



“Büyükşehir, yıllardır uygulanan aşı programına mali destek verecek”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Aşı Protokolü’nün hali hazırda yıllardır devam eden bir protokol olduğunu hatırlatan Peri, “Ekstradan yapılan herhangi bir aşı, daha önceden planlanıp da hayata geçirilecek farklı bir uygulama yok. Var olan yapılmak zorunda olan programlı aşılar için vatandaştan alınan bir meblağ vardı. O ücret büyükşehir tarafından karşılanacak. Bu da hayvancılık sektörünün daha iyiye gitmesi için bir teşvik ve destektir” şeklinde konuştu.



“Hayvan sağlığı, insan sağlığı anlamına geliyor”

Veteriner Hekim Ömer İrfan Çetiner, hayvan aşılamaları hususuna ilişkin yaptığı konuşmada, zoonoz hastalıklarının insan sağlığı üzerinde çok büyük etkisi olduğunu belirterek, “Bizim hayvanlarımıza aşı yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde evimizdeki çocuklarımız, bebeklerimiz, hepimiz hasta olabiliriz. Aşı demek, hayvan sağlığı ve beraberinde insan sağlığı anlamına geliyor. Bu bir tedbirdir. Bu tedbirin uygulanması gerekiyor. Hali hazırda devletimiz, zaruri uygulamaya alınan bir aşılama programı var. Bu aşılama programının da muhakkak yerine getirilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.



“Brusella hastalığına yakalanan biri, ömrü boyunca bu enfeksiyonla yaşıyor”

Brusella denilen hastalığa yakalanan bir hayvanın sütünün tüketilmesi halinde kadınlarda düşük tehlikesini ortaya çıkardığını aktaran Çetiner, “Hayvanlarda ortaya çıkan ekonomik kaybının devamı insanlarda da önemli sağlık sorunlarını getiriyor. Brusella hastalığına yakalanan bir insan bu enfeksiyonu vücudundan ömrü boyunca atamıyor. İkinci bir enfeksiyonun ardından eklem ağrıları, kısırlık gibi durumlar da uzun vadede insanda ortaya çıkan hastalıklar arasında yer alabilir. Bunlardan korunmanın en önemli yolu, hayvanların aşılanmasıdır” dedi.



“Aşı vaktinde uygulanmazsa ölüm oranları artar”

Koruyucu aşının sağlıklı hayvana sağlıklı canlıya yapılması gerektiğini dile getiren Gaziantep İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da, “Hayvan veya canlı hastalandıktan sonra hasta olana koruyucu aşı uygulanmaz, varsa tedavi edici aşılar veya ilaçla tedaviye başlanır. İlaçla tedavi ise hem çok maliyetli olmakta hem de ölümler ve kayıplar fazla olmaktadır. Aynı zamanda hayvanlardan insanlara geçebilen zoonoz hastalık riskleri de artmaktadır” şeklinde konuştu.



“Aşı protokolünü biz istedik”

Hayvanlarda yaşanacak ölüm oranlarını en aza indirgemek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden destek istediklerini de aktaran Türkman, “Üyelerimizin zararlarının en az seviyeye indirebilmesi, kazançlarının arttırabilmesi için de Gaziantep genelinde tüm hayvanlarda aynı mevsim içerisinde Bakanlığımız tarafından programlı olarak uygulanmakta olan aşıların ve uygulama bedellerinin karşılanmasını talep ettik. Sağ olsun büyükşehir, üyelerimizin ve üreticilerimize destek olabilmek, yavru kayıplarını azaltabilmek, verimi arttırmak, maliyetleri düşürmek, hastalıkların ana kaynağını kurutabilmek ve sağlıklı gıdanın sofralarımıza gelmesine katkı sağlamak için talebimizi kabul ederek bunu Gaziantep Valiliği ve Tarım Bakanlığımız ile protokol imzalayarak projeyi başlattılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.