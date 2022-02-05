ANKA’da kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde, Dünya Kanser Günü kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla açılan stant büyük ilgi gördü.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla stant açıldı. “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganıyla hastane lobisinde kurulan stantta, ziyaretçileri bilinçlendirmek için broşürler dağıtılırken, kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisinin önemi, muayenesi ve tedavisinin nasıl yapıldığı anlatıldı.

ANKA Hastanesi Yönetimi etkinlik sonrası meme kanseriyle mücadele eden hastanenin eğitim hemşiresi Cangül Şahan’a çiçek takdim etti. Dünya Kanser Günü nedeniyle hastaneye kanserle ilgili bilgilendirici görseller ve kanserde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler de asıldı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

ANKA Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, günümüzde giderek artan ve ülkemizde kalpdamar hastalıklarının ardından ölüm nedeni olarak ikinci sırada gelen kanserin önemli bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekti. Oluştuğu dokuya bağlı olarak yüzden fazla çeşidi bulunan kanserin vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yağcı, “Kanser belirtilerini bilmediği için kanser hastalarının çoğu teşhis için gecikmekte ve tedavi için şanslarını da önemli ölçüde kaybetmektedirler. Bu nedenle belirtilerin bilinmesi erken teşhis için son derece önemlidir. Erken teşhis tüm kanser türlerinde hayati öneme sahiptir. Tedavi için vakit kaybetmemek, tedavinin sonuç vermesi açısından oldukça önemlidir. Erken tanı yaşam kalitesi ve süresini artırır. Her kanser aynı yapıya sahip değildir. Kanser yapısına göre farklı hızla büyüyüp farklı yayılma eğilimi gösterirler. Bu açıdan kanser hastalarının tedavisinde, var olan kanser türüne göre farklı tedavilerin uygulanması gerekmektedir” diye konuştu.

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