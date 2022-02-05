Gaziantep’te 11 hırsız suçüstü yakalandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 9 hırsızlık olayını gerçekleştiren 11 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 1 açıktan hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 2 ikametten hırsızlık, 4 işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 11 şüpheli şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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