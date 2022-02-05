Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 31 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa penaltı noktasında iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu önünde bullan Papy düzgün bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi.10

12. dakikada Maxim'in pasıyla sıfıra inen Kitsiou'nun ortasında kale önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20

17. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içi solundan penaltı noktasına yerden çevirdiği topu önünde bulunan Figueiredo'nun yaptığı vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Faycal Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gaziantep savunmasından önce iyi bir kafa vuruşu yapan Goutas, topu uzak köşeden ağlara göndererek farkı bire indirdi. 21

35. dakikada savunma arkasında atılan meşin yuvarlakla buluşan Yatabare'nin yerden sert şutu yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Figueiredo'nun topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in yerden sert şutunu kaleci Ali Şaşal ikim hamlede kontrol etti.

41. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Muhammet Demir'in uzaklardan çektiği çok sert şut kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayarak filelere gönderen Papy farkı tekrar ikiye çıkardı. 31

44. dakikada Sivasspor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Kerem'in sert şutunu kaleci Günay direkt dibinde kornere çeldi.

45. dakikada Gaziantep FK'nın Kitsiou ile bulduğu dördüncü gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Alpaslan Dedeş xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xx, Ertuğrul Ersoy xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Hamza Mendyl dk. 27 x), Amedej Vetrih xx, Furkan Soyalp xx, Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Oğuz Ceylan, Steven Caulker, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Torgeir Börven

Teknik Direktör: Erol Bulut

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz x, Caner Osmanpaşa x, Dimitris Goutas xx, Uğur Çiftçi x, Isaac Cofie x, Koray Altınay x, Faycal Fajr xx, Kerem Atakan Kesgin x, Pedro Henrique x, Mustapha Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Jorge Felix, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Papy Djilobodji (dk. 6 ve 41), Muhammet Demir (dk. 12) (Gaziantep FK), Dimitris Goutas (dk. 28) (Sivasspor)

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