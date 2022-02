Mutlu Tiryaki’den GGC’ye ziyaret

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni (GGC) ziyaret etti. GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette ana gündem konusu korona virüs, Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış oldu.

Dr. Tiryaki’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden GGC Başkanı Ay, kendisine GGC’nin tarihi ve kuruluş ilkeleri hakkında bilgi vererek, “Müdürümüzü cemiyetimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle sahada sık sık görüşüyor ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Kendisi Gaziantep basınının sevdiği ve her zaman desteklediği bir isimdir. Göreve gelir gelmez pandemi süreci ile karşılaşması müdürümüz Tiryaki için şanssızlık oldu. Çok başarılı bir şekilde yönettiği pandemi süreci nedeniyle yaptığı ve yapmak istediği başarılı projeler biraz gölgede kaldı. Ancak böyle başarılı ve çalışkan bir ismin bu süreçte görevde olması Gaziantep adına büyük bir şans oldu. Bu zor günlerde kendisinin ve ekibinin çalışmaları bizlerin ve şehrimizin sağlığı açısından çok önemli bir artı olmuştur. Bizler GGC olarak şehrin medyası adına müdürümüzün ve sağlık çalışanlarımızın her zaman destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Umarım virüs sorunu en kısa sürede çözülür ve bizler virüs haberleri yerine sağlık sisteminde çok daha güzel ve umut verici haberler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Süreç bitmedi, hazırlıklıyız”

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, güzel dileklerinden dolayı GGC Başkanı Ay’a teşekkür ederek, “İbrahim başkanımızın dediği gibi zor bir süreçte göreve geldik. Önceliğimiz olan pek çok proje ve hizmet ne yazık ki pandemi nedeniyle ertelendi. Zor zamanları sağlık personelimizin özverili çalışmaları ve halkımızın desteği ile mümkün olan en az zararla atlatmaya çalıştık. Şu anda da süreç bitmiş değil. Özellikle ortaya çıkan yeni varyantlar tüm dünya sağlık sistemini olduğu gibi bizleri de zorluyor. Varyantların çoğalması bu hastalığın gücünün azalmasına neden olsa da, bu bizim sevineceğimiz bir durum değil. Çünkü hasta sayıları yeniden artmaya başladı. Başlangıçtan bugüne geçen zamanın uzunluğu bazı şeylerin kanıksanmasına, bazı tedbirlerin ise gevşetilmesine neden oldu. Ancak işleri boşlayacak, tedbirleri gevşetecek lükse sahip değiliz. Korona virüs aşılar, tedaviler ve kitlesel mücadeleye rağmen hala toplum sağlığı için ciddi bir tehlikedir. Biz görevimiz gereği zaten gerek bugün için gerekse de bakanlığımızın yönlendirmeleri ve paylaştığı bilgiler ışığında önümüzdeki günler için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Şu an tedbirleri elden bırakacak durumda değiliz. Maske, mesafe ve temizlik önlemlerine çok daha dikkatli ve özenli olarak devam etmek zorundayız. Sizler aracılığı ile hemşerilerimizden istek ve beklentimiz budur. Lütfen tedbirleri gevşetmeyelim. Biz sağlık ordusu olarak hiç gevşemeden çalışmaya devam ediyoruz. Aşılama ve testler aralıksız sürüyor. Mücahitler hastanemizde ek yoğun bakım üniteleri oluşturduk. 60 yeni ünite ekledik. Hepsi de ventilatöre sahip üniteler. Özellikle sömestr tatili sonrası yaşanabilecek ve bakanlığımızın da öngördüğü durumlara hazırlıklıyız” şeklinde konuştu.

“Şehir hastanesi en geç 1 buçuk yıl sonra faaliyete geçecek”

Ziyarette GGC yönetimi ve üyelerinin sorularını da yanıtlayan Dr. Tiryaki şehir hastanesi konusundaki son gelişmeleri açıklarken, “Yeni bir üstlenici ile çalışılıyor. Eskiden kalma bazı hukuki sorunlar çözülüyor. Yeni üstlenici işini çok ciddiye alıyor. Zaten Türkiye’de başka birkaç şehir hastanesi de yapmış ve işleten bir firma. Bir buçuk yıl içerisinde şehir hastanesinin faaliyete geçeceğini düşünüyorum, geçmeli de. Pandemi nedeniyle arka planda kalan pek çok projemize şu an hız verdik. Karataş ve İslahiye içelerimize 2 tane ADSM (Ağız ve diş sağlığı merkezi) yapacağız. Bu konuda bir talep artışı söz konusu. Ayrıca var olan ADSM’lerin ünite sayısını arttırıyoruz. Şehitkamil Hastanesine de bu konuda ciddi arttırımlar yapıyoruz. Şehrimizde yapımı süren hastanelerimize hız verdik. Bütün projelerimiz tamamlandığında, önümüzdeki uzun bir süreci kurtarmış olacağız. Şu an hem pandemi ile ve artan hasta sayıları ile mücadele ediyoruz hem de bu süreçte ötelenen projeleri hayata geçiriyoruz. Bu zorlu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen GGC yönetimi, üyeleri ve tüm Gaziantep basın camiasına teşekkür ediyorum. GGC yönetiminin toplu konut projesi başta olmak üzere, tüm başarılı projelerini biliyor ve takip ediyorum. Önümüzdeki süreçte de güzel işler yapacaklarına olan inancımla, yeni dönemlerinde başarılar diliyorum” dedi.

“GGC beklediğim gibi”

GGC Başkanı İbrahim Ay, İl Sağlık Müdürü Tiryaki’ye GGC binasını gezdirerek bilgi verdi. 100 kişilik konferans salonu ve Gaziantep basın mensuplarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 14 adet Mac bilgisayarın bulunduğu çalışma salonunu çok beğendiğini ifade eden Dr. Tiryaki “Çok ince düşünülmüş başarılı bir ortam. GGC’den de daha azını beklemezdim zaten. Gaziantep basını için bu güzel ortamı hazırlayan Başkan Ay ve yönetimini kutluyorum. İnşallah önümüzdeki güzel günlerde bu güzel konferans salonunda kentimizin basını ile güzel buluşmalara imza atarız” diye konuştu.

