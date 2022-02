Rıza Çalımbay: “Gol yemek için her şeyi yaptık"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 51 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık, gol yemek için her şeyi yaptık" dedi. Transfer konusuna da değinen ve takımın iyi bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çalımbay, "Acil bir forvet oyuncusu almamız lazım" ifadelerini kullandı.



DG Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan ve bol gollü geçen zorlu maçı 51 kaybeden DG Sivasspor, 31 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 35'e yükseltti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, farklı mağlubiyeti beklemediklerini ve çok üzgün olduklarını söyledi.



“Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık, gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık"

Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Tüm amacımız buradan puan ya da puanlarla gitmekti. Gaziantep takımının en iyi özelliklerinden bir tanesi ölü toplar. Rakibimiz ölü toplarda çok güçlü bir ekip. Maalesef daha önceki maçlarda anlattığımız, arkadaşlarımıza söylediğimiz, çalıştığımız her şey başımıza geldi. Arkadaşlarımız konuştuklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadı özellikle ölü top konusunda. Ölü toptan iki tane aynı şekilde gol yedik. Böyle goller yedikten sonra telafi etmek kolay değil. Buna rağmen oyunumuza devam ettik ve skoru 21 yaptık. Sonrasında ölü toptan yine bir gol daha yedik. Maçta Gaziantep tamamından ziyade kendi hatalarımızla gol yedik. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladık. Gayet de iyi gidiyorduk. Sonra bir gol daha bulduk ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bana göre ofsayt değildi ama hakem ofsayt kararı verdi. Eğer o gol sayılsaydı skor 32 olacaktı ve sonrasında maç belki de dönecekti. Sonrasında ise Yatabare kırmızı kart gördü. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Çünkü gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık. O yüzden söyleyecek pek bir şey yok. Bu tür maçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Söyleyecek başka da bir şey yok. Geride kalan 15 lig maçı var. Bir an önce kendimizi toparlayıp önümüze bakmamız lazım" dedi.



"Acil bir forvet oyuncusu almamız lazım"

Transfer konusuna da değinen ve takımın iyi bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çalımbay, "Özellikle takıma takviye yapmamız lazım. Sakat oyuncularımız da bir an önce geldiği zaman daha iyi bir takım olacağız. Şu anda özellikle acil iyi bir forvet oyuncusu almamız lazım. Acil derken sıradan bir oyucun almak istemiyoruz. İyi bir oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

