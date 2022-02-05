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Dünya sigarayı bırakma günü SANKO Üniversitesi Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu: “Sigarayı bırakan üç gün sonra bile daha rahat nefes alır” “Kanserden ve koroner kalp hastalıklarından ölümlerin yüksek bir oranda temelinde sigara tüketimi bulunmaktadır”

İHA

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu, "Sigarayı bıraktıktan üç gün sonra bile daha rahat nefes alacaksınız. Yeter ki kararlı olun" dedi.

Dünya sigarayı bırakma günü SANKO Üniversitesi Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu: “Sigarayı bırakan üç gün sonra bile daha rahat nefes alır” “Kanserden ve koroner kalp hastalıklarından ölümlerin yüksek bir oranda temelinde sigara tüketimi bulunmaktadır”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu, “Sigarayı bıraktıktan üç gün sonra bile daha rahat nefes alacaksınız. Yeter ki kararlı olun” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara kullanan kişilerin solunum yollarında, kullanmayanlara göre çok daha fazla enfeksiyonla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında ciddi hasarlara neden olan sigara kullanımı KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), kronik bronşit, amfizem gibi kalıcı hastalıklara yol açıyor” uyarısını yaptı.
Sigaranın zararları
Dünyada ve ülkemizde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sigaranın zararları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sigara tüketimi akciğerlerde bulunan küçük havayollarıyla, dokularında iltihaplı birtakım rahatsızlıklara neden olur. Bunun sonucunda nefes darlığı, göğsünüzde sıkışma, soluk alışverişi sırasında hırıltı oluşur. Sürekliliğinde ise solunum yolları ve akciğerde kalıcı hasarlar yaşanır. Kanserden ve koroner kalp hastalıklarından yaşam kayıplarının yüksek bir oranda temelinde sigara tüketimi bulunmaktadır.”
Sigara tüketiminde psikolojik, fiziksel faktörlerin yanında davranış alışkanlığının da rol oynadığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sigarayı bırakmada en önemli etkenin kişinin kararlılığı olduğuna dikkat çekti.
“Sigarayı bırakmak için destek alabilirsiniz”
Sigarayı bırakmada ilk yapılması gereken adımlardan birinin, sigara tüketimini teşvik eden faktörlerin ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, şöyle devam etti: “Özellikle farklı meşguliyetler edinmek, mümkünse sigaraya eşlik eden çay, kahve içimini azaltmak, sigara, çakmak gibi doğrudan içmeyi teşvik edici nesnelerden kurtulmak, sigara tüketiminin olduğu ortamlardan kaçınmak, aile ve arkadaş yanında profesyonel destek almak sigarayı bırakmada destek olarak karşımıza çıkmaktadır.”
“Yeniden doğduğunuzu hissedebilirsiniz”
“Yaşam kalitesini sadece düşürmekle kalmayıp, yaşamı yok eden sigara tüketimi için kararlı adımlar atılarak, yeniden doğduğunuzu hissedebilirsiniz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “Sigarayı bırakma kararı verdikten sonra bile kendinizi çok daha iyi ve rahatlamış hissedeceksiniz. Sigarayı tüketmediğiniz iki saatin sonunda vücudunuz nikotini atmaya başlar. 12 saatin sonunda sigara dumanına maruziyetten kaynaklanan dumandan temizlenen ciğerlerinizin çok daha iyi çalışır. İkinci gün koku ve tat alma duyularınızda keskinleşme gözlemleyebilirsiniz. Üçüncü gün daha rahat nefes almaya başlarken, süre uzadıkça sağlığınıza yeniden kavuştuğunuzu adım adım göreceksiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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