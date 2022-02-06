Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor: 3-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 30 mağlup etti. Puanını 30’a çıkaran mavibeyazlı ekip liderliğini sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin 11’inci haftasında Ankara'da Altındağ Örnek Stadında ligin güçlü takımlarından Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 20 önde kapatırken karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu tek golle bu zorlu karşılaşmadan 30 galip ayrılmasını bildi. Mavibeyazlı ekip aldığı bu galibiyetle puanını 30’a çıkararak liderliğini sürdürdü.

“Teknik ekibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlediğini belirterek, “Deplasmanda ligin güçlü takımlarından Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Alınan 30’lık galibiyet şampiyonluk yolunda bir adım daha ileri gitmemizi sağladı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım biz olacağız. Teknik ekibe ve oyuncularımıza güveniyorum” diye konuştu.

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