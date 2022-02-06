ALG Spor, Hakkari deplasmanından 1 puan çıkardı ALG Spor ile Hakkarigücü 0-0 berabere kaldı

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 10. haftasında Gaziantep ALG Spor, zorlu deplasmanda en yakın takipçisi Hakkarigücü ile 00 berabere kalarak bir puanla döndü.

Ligin en zorlu deplasmanlarından birisi olan Hakkarigücü karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Gaziantep ALG Spor, girdiği bir çok pozisyondan yararlanamayınca deplasmanda 1 puana razı oldu. En yakın takipçisiyle puan alarak zirve yolunda yürüyüşünü sürdüren Sarıgrili takım, güzel futboluyla dikkat çekmesine rağmen beraberliğe razı oldu.

ALG Spor, ilk yarının son maçında evinde ligin iddialı ekiplerinden Adana İdmanyurduspor ile çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.

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