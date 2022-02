Şahin: “Engelli sporcularımız şehrimize son iki yılda 600 madalya kazandırdı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımlarının karşılaşmasını tribünden izledi. Maç sonunda her iki takımın oyuncularını tebrik eden Başkan Şahin, GBB’nin kurum içindeki doğru modellemeleri sayesinde engelli sporcuların son iki yılda şehre 600 madalya kazandırdığını söyledi.

“Spor Dostu Gaziantep” mottosundan hareket ederek engelli sporcuları her platformda destekleyen GBB Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımlarının kıyasıya geçen mücadelesini tribünden takip etti. Maçı ilgiyle seyreden Başkan Şahin, maç sonunda sahaya inerek mücadelede ter döken oyuncuları gösterdiği performans için tebrik etti. Namağlup iki takımın verdiği eşsiz mücadele üzerine konuşan Başkan Şahin, Gaziantep’teki ilk hedeflerinin her alanda engelleri kırmak olduğunu belirtti.

“Engelli sporcularımızın gösterdiği başarı inanılmaz”

Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımlarının karşılaşmasıyla “Engelsiz Kent ve Spor Dostu Kent” anlayışının bir örneğine daha tanık olduklarını belirten Şahin, “Oyuncularımız takdir edilesi bir mücadeleyle boy gösterdiler. Gaziantep’te engelli dostlarımızın sporda gösterdiği başarı inanılmaz. Baktığımız zaman kentin sporda son 2 yıl süresince 600 madalya kazandığını görüyoruz. Bu rakam inanılmaz bir başarının sonucudur” dedi.

“Büyükşehir’in kurum içi dizaynı engelli gençlerin başarısında büyük rol oynuyor”

Kurumsal olarak da doğru bir modelleme yaptıklarını ifade eden Başkan Şahin, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engellilerden sorumlu bir şube müdürlüğü açtık. Kapasiteyi ne kadar doğru dizayn ederseniz beraberinde böyle başarıları da elde etmek mümkün. Bugün de buna hep birlikte tanık olduk. Sporun kaybedeni yoktur. Bugün karşı karşıya gelen iki takımımız da sahaya namağlup çıktı. Dolayısıyla kıyasıya bir mücadeleyi tribünden seyircilerle birlikte izlemek çok keyif vericiydi” diye konuştu.

