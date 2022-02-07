Doğru’dan Antep’e “Gazilik’’ unvanı verilişinin 101’inci yıl dönümü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Antep’e “Gazi” unvanının verilişinin 101’inci yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında şu ifadelere yer verdi, ’’11 ay boyunca sadece kendi çabası, inanç ve azmiyle kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla dışarıdan destek alamadan, verdiği 6 bin 317 şehit ile dünyada eşine az rastlanan kahramanlık destanı yazmıştır. Takvimler 8 Şubat 1921’i gösterirken, dünyada bir ilk yaşandı ve Kurtuluş Savaşında destansı bir mücadele örneği gösteren Antep’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘’Gazi’’ unvanı verildi. 8 Şubat Gazi şehrin bu unvan ile mazhar oluşunun yıl dönümü, aynı zamanda Gaziantep’in onur günü, gurur günü. Bu vesileyle Antep’e Gazilik unvanı verilişinin 101’inci yıl dönümünü kutluyor, Antep’i Gaziantep yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onlardan aldığımız bu yegâne mirası ilelebet en yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Atalarımızın verdiği kurtuluş mücadelesini bugün bizler yükseliş mücadelesi ve kalkınma hamlesi olarak sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Ben Antepli’nin gözlerinden nasıl öpmem ki; onlar sadece Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar. Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak, bu duygu ve düşüncelerimle şehrimizin TBMM tarafından Gazilik unvanı ile şereflendirilmesinin 101’inci yıl dönümünü kutluyor, Antep’i Gaziantep yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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