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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fadıloğlu, Gaziantep’e ’Gazi’ unvanının verilişini kutladı

İHA

Fadıloğlu, Gaziantep’e ’Gazi’ unvanının verilişini kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep’e ‘Gazi’ unvanının verilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep’e ‘Gazi’ unvanının verilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tarihi, vatan uğrunda döktükleri kanlarla yazan tüm şehitlerimizi; minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum” ifadesine yer verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“1903 doğumlu olan Kamil, 21 Ocak 1920'de annesi Hadice Hanım’a tasallut eden Fransız askerlerine karşı yiğitçe tek başına mücadele ederken şehit edilmiştir. Mehmet Kamil’in şehadeti ile başlayan Gaziantep Savunması, 11 ay sürmüştür. Kahraman Antep halkı, türlü zorluklara rağmen akıllarından bağımsızlığı, yüreklerinden vatan sevgisini bir an olsun çıkarmamıştır. Ecdadımız, haksız işgale ve zorbalıklara rağmen Türk milletinin elde edeceği zaferden zerre şüphe etmemiştir. Ecdadımızın bize bıraktığı kutsal toprakları, vatan sevgisi ile geleceğe taşımalı; şanlı bayrağımızı göklerde ilelebet dalgalandırmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgalde düşmana geçit vermeyen Antep'e, 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanı verdi. Böylece şehir, Gaziantep adıyla anılmaya başlandı. Fransızlar, Ankara Antlaşması’nın ardından 25 Aralık 1921’de şehri boşalttı ve Gaziantep 2 yıl süren işgalden kurtulmuş oldu. Dirençli ve onurlu duruş, destansı bir mücadele ile taçlandı. Gazi şehrimizin Gazi adaşı Mustafa Kemal Atatürk, Antep’in destansı mücadelesine ilişkin, “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı ve Gazi unvanına bihakkın liyakat kesbetti. Tarihi, vatan uğrunda döktükleri kanlarla yazan tüm şehitlerimizi; minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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