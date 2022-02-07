Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük robotik kodlama laboratuvarını Gazimağusa’da açtı.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın öncülüğünde TürkiyeKKTC yerel yönetimleri arasında iş birliği çalışmaları kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazimağusa’da son teknolojiye ve gelişmiş donanıma sahip 2 Bilişim Teknolojileri Sınıfını ve KKTC'nin en büyük STEM ve Robotik Kodlama Atölyesi’ni kurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatlarıyla Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mesleki ve Sanatsal Eğitim Merkezleri’nde kurulan atölyelerde çocuklara ve gençlere çağın teknoloji bilgisi verilerek eğitimlerine destek olunması amaçlanıyor. Öte yandan atölyelerde verilen eğitimlerde iş ve istihdam amaçlı sektörel ihtiyaçlar da dikkate alınacak. Eğitim içeriği oluşturulurken bilişim odaklı teknolojik çalışmalar ön planda tutulacak.

Atölyelerin kurulumuyla başlayan çalışmalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) görev yapan uzman öğretmenler tarafından KKTC okullarında görev yapan ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek isteyen 14 eğitimciye, STEM ve robotik kodlama eğitimi verilmesi ile sürdürüldü.

Kıbrıslı gençlere birçok alanda eğitim verilecek

Atölyelerde genel olarak bilişim teknolojileri ile robotik, matematik, geometri, fizik, fen bilimleri, elektronik, makine, teknoloji tasarım, uzay, havacılık gibi bilimsel alanlarda öğrencilere uygulamalı eğitimler verilecek. Kıbrıslı öğrencilere verilecek eğitimlerde soyut kavramlara dayalı derslerde uygulamalar ve deneylerle dersler somutlaştırılarak konuların öğrencilerin hafızalarında daha kalıcı olması ve daha rahat öğrenmeleri sağlanacak.

İki ‘Gazi Şehir’ in belediyeleri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında, sosyal belediyecilik, eğitim, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi birçok alanda iş birliği ve karşılıklı tecrübe paylaşım çalışmaları kapsamında kurulan atölyelerde, bilişim teknolojileri alanında genel ve ileri seviyede kullanım, yazılım ve yapay zeka çalışmalarına kadar pek çok olanak sunuluyor.

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