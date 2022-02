CAHİDE’den Yaşar Ağdağ’a teşekkür plaketi

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Onursal Başkanı Av. Cengiz Bayram, sokaktaki can dostlarımıza verdiği desteklerden dolayı ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ’a plaket verdi.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Onursal Başkanı Av. Cengiz Bayram, ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ’ı makamında ziyaret ederek, sokak hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkür edip, plaket verdi.

ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ağdağ, ”Uzun yıllardır sadece Gaziantep değil, çevre illerdeki can dostlarımızın imdadına koşan CAHİDE Derneği’ne asıl biz teşekkür etmeliyiz. Gönüllülük esasına göre işlerinden, yaşamlarından ödün vererek hayvanlara sahip çıkan böyle bir derneğe sahip olmak şehrimiz adına büyük bir gururdur. Böyle bir oluşuma ben de her zaman destek vermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

CAHİDE Derneği olarak tüm hayvanların eşit yaşam hakkına sahip oldukları ve hayvanların bu haklarını korumak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren CAHİDE Derneği Onursal Başkanı Av. Bayram,” Sahipli veya sahipsiz tüm hayvanların, insanlar kadar yaşam hakkı vardır. Bütün engellere rağmen sokak hayvanlarını beslemek, sevmek ve korumak bizim temel amacımızdır. Bu mücadelemizde gönüllü kurumlar ve kişilerin desteği çok önemli. Çünkü birlikte yapılacak çalışmalarla, karşılaşılacak sorunlar asgariye inmektedir. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ bu mücadelemizde bize en büyük desteği veren duyarlı bir yürektir. Kendisine sokaktaki can dostlarımız adına teşekkür etmek istedik” diye konuştu.

