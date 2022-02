Büyükşehir’den sokak hayvanları için 50 dönümlük doğal yaşam parkı Sokak hayvanları rehabilite edilip doğal ortamlarına bırakılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 50 dönüm ormanlık arazi üzerine sokak hayvanları için “Doğal Yaşam Parkı” kuracak. Doğal yaşam parkında rehabilite edilip sosyalleşen hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Sokak hayvanları için çok geniş çalışmalar yapan ve her geçen gün çalışmalarına bir yenisi ekleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 50 dönümlük ormanlık arazi üzerine kurulacak doğal yaşam parkı inşasına başladı. Yaklaşık 4 ila 5 ay içerisinde faaliyete geçecek doğal yaşam parkında sokak hayvanları için her detay düşünüldü. Yemliklerin, sulukların ve kulübelerin bol miktarda olacağı parkta hayvanlar doğal ortamlarında rehabilite edilip sosyalleşecek. Alanında uzman görevliler tarafından hayvanların sosyalleştiğine, diğer hayvanlar içerisinde rahatlıkla yaşayabileceğine ve zararsız hale geldiğine emin olunduğunda hayvanlar doğal ortamlarına bırakılacak. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olacak uygulamayla diğer şehirlere örnek olacak.



“Yaklaşık 4 ila 5 ay içerisinde doğal yaşam alanımızı faaliyete geçireceğiz”

Doğal yaşam parkı hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Daha önce Burç Ormanı’nda bir barınak daha yaptırmıştık. Mevcut barınağımız Burç Ormanı içerisindeydi ancak bu hayvanlara doğal yaşam alanı gerekiyordu. Biz de Burç Ormanı'nda 50 dönüm arazi içerisinde sosyal donatıların yer alacağı doğal yaşam alanı yapıyoruz. Doğal yaşam alanının içerisinde su ve kum havuzları, bol miktarda kulübüler olacak. Sokak canlıları burada rahatlıkla doğal ortamlarında yaşıyorlar gibi yaşayacaklar. Yaklaşık 4 ila 5 ay içerisinde doğal yaşam alanımızı faaliyete geçireceğiz” dedi.



“Sokak canlılarının sosyalleşmesini sağlayacağız”

Doğal yaşam parkıyla sokak hayvanlarının sosyalleşmelerini sağlayacaklarını ifade eden Özsöyler, “Doğal yaşam alanında sokak canlılarının sosyalleşmesini sağlayacağız. Bir süre sosyalleştikten sonra hayvanları aldığımız bölgelere bırakacağız. Hayvan dostu bir belediye olduğumuz için şehirde şu anda 200 noktada besleme yerlerimiz var her geçen gün bu sayıyı arttırıyoruz çünkü sokak hayvanlarının da yaşam hakları var. Doğal yaşam alanında hayvanların sosyalleştiklerinden, dışarıda diğer hayvanlarla geçinebileceğine ve zararsız olacağına emin olduktan sonra dışarıda yaşayan hayvanların içerisine bırakacağız” ifadelerini kullandı.



“Bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz”

Doğal yaşam parkı uygulamasının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Özsöyler, “Bizim pitbull, dogo argentino gibi yasaklı ırklarla ilgilenen tekniker arkadaşımız var. Arkadaşımız şu anda yasaklı ırk köpeklerin sosyalleşmesini sağlıyor. Gelen hayvanların bazıları çok agresif oluyor. Biz bu tarz köpekleri kısırlaştırıyoruz, aşılıyoruz, çipliyoruz ve sosyalleşmelerini sağlıyoruz. İnşallah sosyalleştirdikten sonra normal doğal hayatlarına bırakacağız. Bu uygulamayı yapan ilk belediye biz olacağız. Çünkü çok geniş bir alan, yani 50 dönüm üzerine doğal yaşam parkı yapacağız. Ormanlık bir alan olduğu için hayvanlar yeme, suya kolay ulaşacak ve hava koşullarına karşı kendini rahatlıkla koruyabilecek. Bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

