Ertuğrul Ersoy 2025’e kadar Gaziantep FK’da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulubü, geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy ve kulübüyle kalıcı transfer noktasında anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, 20242025 sezonu sonuna kadar Gaziantep FK’da ter dökecek.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl Fransa'nın Le Havre kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Transfer hakkında kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Fransa'nın Le Havre kulübünden geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Milli futbolcumuz, 20242025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.