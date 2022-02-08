Gaziantep'te 'Gazi' unvanının 101'inci yılı kutlaması



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´e 'gazi' unvanının verilişinin 101´inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat'ın, Gaziantep için gurur günü olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı´ndaki törene Vali Vekili Muhammet Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Başkan Şahin, 8 Şubat'ın Gaziantep için gurur günü olduğunu belirterek, "Bugün şeref günündeyiz. Bundan 101 yıl önce Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanıyor. Ayıntap'ı Gaziantep yapmak için toplanıyor. Bu şehri Gaziantep yapıp bütün Anadolu'nun kurtulma kıvılcımını moralini motivasyonunu yükseltmek için toplanıyor. 101 yıl sonra bu ecdatla bu şehirle onur duyuyoruz. Bu şehir 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin şehridir. Bu şehir şehitlerinin kanıyla sulanmış bir şehirdir. Şimdi de ikinci yüzyılın destanını yazmak için daha çok çalışacağız'' dedi.

Tören, Türk bayrağına protokol tarafından gazilik nişanı takılmasıyla sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-02-08 11:51:12



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