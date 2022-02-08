Gaziantep'te 'Gazi' unvanının 101'inci yılı kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 'Gazi' unvanının 101'inci yılı kutlaması

DHA

Gaziantep'te 'Gazi' unvanının 101'inci yılı kutlaması


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´e 'gazi' unvanının verilişinin 101´inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat'ın, Gaziantep için gurur günü olduğunu söyledi. 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı´ndaki törene Vali Vekili Muhammet Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 
Törende konuşan Başkan Şahin, 8 Şubat'ın Gaziantep için gurur günü olduğunu belirterek, "Bugün şeref günündeyiz. Bundan 101 yıl önce Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanıyor. Ayıntap'ı Gaziantep yapmak için toplanıyor. Bu şehri Gaziantep yapıp bütün Anadolu'nun kurtulma kıvılcımını moralini motivasyonunu yükseltmek için toplanıyor. 101 yıl sonra bu ecdatla bu şehirle onur duyuyoruz. Bu şehir 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin şehridir. Bu şehir şehitlerinin kanıyla sulanmış bir şehirdir. Şimdi de ikinci yüzyılın destanını yazmak için daha çok çalışacağız'' dedi.
Tören, Türk bayrağına protokol tarafından gazilik nişanı takılmasıyla sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-02-08 11:51:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN’de eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştıracak proje
YEREL HABERLER GAÜN’de eğitimde teknoloji kullanımını ...
Ertuğrul Ersoy 2025’e kadar Gaziantep FK’da
YEREL HABERLER Ertuğrul Ersoy 2025’e kadar Gaziantep FK’da
Büyükşehir’den sokak hayvanları için 50 dönümlük doğal yaşam parkı Sokak hayvanları rehabilite edilip doğal ortamlarına bırakılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir’den sokak hayvanları için 50 dönümlük ...
CAHİDE’den Yaşar Ağdağ’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER CAHİDE’den Yaşar Ağdağ’a teşekkür plaketi
Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi
Kılıç Gaziantep'te gazilik unvanı veriliş yıl dönümünü kutladı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “Vatan aşkıyla yazılan kahramanlık destanı"
YEREL HABERLER Kılıç Gaziantep'te gazilik unvanı veriliş yıl ...
Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını tutuklandı Teslim olan firari saldırgan “silahla kasten yaralama”dan tutuklandı
YEREL HABERLER Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını ...
Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
Tahmazoğlu, Gazilik unvanının veriliş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, Gazilik unvanının veriliş yıl dönümünü ...
Vatandaşlar TURKOVAC’a akın etti Gaziantep’teki hastanelerde yerli aşı yoğunluğu TURKOVAC yaptıran vatandaşlar: “Gururluyuz”
YEREL HABERLER Vatandaşlar TURKOVAC’a akın etti Gaziantep’teki ...
GTB Başkanları Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER GTB Başkanları Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı ...
Kileci Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kileci Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 101. yıl ...
GAGİAD Başkanı Koçer’den 8 Şubat mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer’den 8 Şubat mesajı
OSB Başkanı Şimşek’ten Gazi’lik Günü mesajı
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek’ten Gazi’lik Günü mesajı
GTO “Gazi” unvanının 101. yılını 6. geleneksel kan bağışı kampanyası ile kutluyor
YEREL HABERLER GTO “Gazi” unvanının 101. yılını 6. geleneksel kan ...
Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem desteği
YEREL HABERLER Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem ...
Gaziantep'in futbol tarihini anlatan sergi açıldı İki usta gazeteciden futbol tarihi sergisi
YEREL HABERLER Gaziantep'in futbol tarihini anlatan sergi açıldı İki ...
Dekoratif ahşap boyama kursu yoğun ilgi görüyor Kursiyerler hem moral depoluyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Dekoratif ahşap boyama kursu yoğun ilgi ...
Gaziantep Büyükşehir’den KKTC gençleri için büyük destek İki gazi şehrin iş birliğinde KKTC'nin en büyük Stem ve Robotik kodlama atölyesi kuruldu
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir’den KKTC gençleri için büyük ...
Fadıloğlu, Gaziantep’e ’Gazi’ unvanının verilişini kutladı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Gaziantep’e ’Gazi’ unvanının verilişini ...
Doğru’dan Antep’e “Gazilik’’ unvanı verilişinin 101’inci yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan Antep’e “Gazilik’’ unvanı verilişinin ...
Şahin: “Engelli sporcularımız şehrimize son iki yılda 600 madalya kazandırdı”
YEREL HABERLER Şahin: “Engelli sporcularımız şehrimize son iki yılda ...
Gaziantep’e Gazilik unvanı verilişinin 101. yıl dönümü GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üstün bir mücadelenin neticesinde şehrimize “Gazi” unvanı verilişinin 101. yıl dönümü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Gaziantep’e Gazilik unvanı verilişinin 101. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.