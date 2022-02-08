GAÜN’de eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştıracak proje

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Doç. Dr. Mehmet Bardakçı, Doç. Dr. Melike Özyurt ve Dr. Öğretim Üyesi Gülay Agaç’ın yürüttüğü "Extending the Boundaries in Education: ExBEdu" isimli AB projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen proje toplantısına İspanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan, Norveç ve Türkiye’den 14 eğitimci katıldı. Öğretmenlerin Teknopedagojik yeterliklerinin geliştirilmesine odaklanılan projede GÜAN öğretim üyeleri eğitimler konusunda İtalya Roma’dan Euphoria Net Srl isimli eğitim kurumda görev yapan eğitimciler ile birlikte çalışacak.

Gaziantep Eğitim Fakültesinde yürütülen Avrupa Birliği proje çalışmalarını değerlendiren Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, gerçekleştirilen projeler ile sahadaki öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmanın önemine değinerek, bu çalışmaların ürünlerinin aynı zamanda öğretmen yetiştirme programlarının zenginleşmesine katkı sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Çetin, pandemi süreci ile birlikte eğitimde dijitalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde, eğitimin niteliğini arttırmaya dönük çalışmalar gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Doç. Dr. Mehmet Bardakçı ise projenin önemine değinerek, öğretimin dijital imkanlar ile zenginleştirilmesini hedefleyen proje kapsamında, öğretmenlerin teknoloji destekli materyaller geliştirmeleri, içerik oluşturmaları ve ölçme araçları hazırlayabilecek yetkinlikler kazanmalarını amaçladıklarını belirtti. Doç. Dr. Bardakçı, katılımcılara WEB 2 araçlarının etkin kullanımına ilişkin eğitimler verileceği ve etkinlik örnekleri ile zenginleştirilmiş bir kaynak kitabın da proje kapsamında oluşturularak öğretmenlerin ücretsiz olarak kullanımlarına sunulacağını aktardı.

Türkiye’den Gaziantep Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı iki yıl sürecek ExBEdu isimli AB projesinin ikinci proje toplantısı 28 Şubat05 Mart 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde gerçekleşecek.

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