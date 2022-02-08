Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon

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Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli 11 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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