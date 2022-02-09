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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesi’nden 'Gazilik Günü' konseri Konserde duygusal anlar yaşandı

İHA

Şahinbey Belediyesi’nden 'Gazilik Günü' konseri Konserde duygusal anlar yaşandı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep’e 'Gazi'lik unvanının verilişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde konser düzenledi. Şehit aileleri ve gazilerin katıldığı konserde duygusal anlar yaşandı.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla 8 Şubat 1921 yılında Gaziantep’e “Gazi” unvanının verilmesinin 101. yıl dönümü münasebetiyle konser düzenlendi. Şahinbey Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde Gaziantep’e özgü türküler seslendirildi. Hem duygusal hem de eğlenceli anların yaşandığı konserde katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

“Vatan, millet, bayrak bizim için vazgeçilmezdir”
Konserin ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Gazi unvanını aldığını ifade ederek, “Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep’imizin gösterdiği kahramanlıktan dolayı şehrimize ‘Gazilik’ unvanı verildi. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Vatan, millet, bayrak bizim için vazgeçilmezdir. Bunlara biri el uzattığı zaman biz gözümüzü kırpmadan koşarız. Çünkü ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Vatansız yaşamaktansa şehit olarak toprağın altında kalmak bizim için evladır. Onun için şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Şehit aile derneklerimiz, gazi derneklerimiz ve vakıflarımızla buradayız. Şehit ailelerimiz bizim gözümüz, canımız, ciğerimizdir. Çünkü onlar bize şehitlerimizin emanetidir. Gazilerimiz, gurur kaynağımız. Allah onlardan razı olsun. Tekrardan bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için çarpışan, Rahmana kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bu güzel konseri de bize sunan Şahinbey Belediyesi Konservatuarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanı Savaş Kocahan, Irak Gaziantep Başkonsolosu Abdulwahid Majeed, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel katıldı.

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