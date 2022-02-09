Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te ikametten hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve yağma olmak üzere toplam 5 ayrı olayı gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda neticesinde 1 ikametten hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık ve 1 yağma olmak üzere toplam 5 ayrı olayı gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde pek çok muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

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