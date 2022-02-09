Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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