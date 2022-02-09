Gaziantep'te çeşitli suçlardan 12 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te, hırsızlık, kapkaç, yağma ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan 22 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 31 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 12'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında 7 açıktan hırsızlık, 4 ikametten hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 3 iş yerinden hırsızlık, 3 yağma, 1 kapkaç ve 1 güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 22 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise muhtelif çalıntı malzemeler ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 12’si tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 18 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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