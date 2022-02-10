Gaziantep’te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 2 şüpheliyi yakalarken 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalar sonucu 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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