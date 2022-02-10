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Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem covid hem de kanser olduğunu öğrendi Korona virüse yakalandı, sadece kaşıntı belirtisi gösterdi Covid-19’u kaşıntıyla geçiren ilk hasta Kanser olmasına rağmen virüsü aşı sayesinde yendi

İHA

Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem covid hem de kanser olduğunu öğrendi Korona virüse yakalandı, sadece kaşıntı belirtisi gösterdi Covid-19’u kaşıntıyla geçiren ilk hasta Kanser olmasına rağmen virüsü aşı sayesinde yendi

Gaziantep’te hastaneye kaşıntı şikayetiyle gelen Şükran Tekin’in hem lenf kanserine hem de korona virüse yakalandığı tespit edildi. Hastanın Covid19’un tipik belirtilerini göstermediğini sadece kaşıntı belirtisi yaşadığını aktaran Doçent Dr. Gülseren Elay, Covid tedavisinin ardından hastanın kaşıntısının sona erdiğini söyledi.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Şükran Tekin, yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Tekin'in hastanede yapılan Covid testi negatif çıkarken biyopsi için parça alınmasının ardından Tekin’in durumu ağırlaştı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine komaya girmiş halde sevk edilen Tekin, 10 gün önce Dahiliye Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

Doktorun Covid şüphesi doğru çıktı
Hastanın tedavisini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülseren Elay ile ekibi kaşıntının neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi Covid'in yaygın belirtilerini yaşamayan hastanın akciğer tomografisinde de Covid19 bulgusuna rastlanmadı. Covid19 şüphesi üzerine tekrar testi alınan hastanın Covid testi bu kez pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Covid tedavisine başlanan hasta, Doç. Dr. Elay ile ekibinin başarılı tedavisi sayesinde virüsü entübe olmadan yendi.

Covid19’u kaşıntıyla geçiren ilk hasta
Hastanın biyopsi sonucunu inceleyen Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti. Türkiye’de korona virüsü kaşıntı belirtisiyle geçiren ilk hasta olan Tekin’in sadece kaşıntı belirtisi yaşaması doktor Elay’ı da şaşırttı. Doktor Elay’ın şüphelerinin doğru çıkması hastanın doğru tedaviyle virüsü yenmesini sağladı. Covid'i kısa sürede yenen hastanın testi negatife dönerken Tekin’in şimdiki hedefi ise lenf kanserini yenmek.

Kanser olmasına rağmen korona virüsü yendi
Hastanın kanser hastası olmasına rağmen Covid19’u yenmesinin yaptırdığı 2 doz aşıdan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Gülseren Elay, hastaya Covid tedavisi uygulamalarının ardından kaşıntı şikayetinin sona erdiğini belirtti. Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Doç. Dr. Elay, “Covid19’da bu tarz kaşıntı şikayetine saptanabileceğini literatürde okumuştum. Bize yatan hastaların hepsine soruyorduk ve şimdiye kadar böyle bir şey saptamamıştık” dedi.

“Kaşıntının korona virüsle bağlantılı olabileceğini düşündük”
Doç. Dr. Elay, hastanın kaşıntı şikayetiyle çok uzun zaman geçirdiğini belirtti. Hastanın tomografisinde belirgin bir Covid şüphesi tespit etmediklerini paylaşan Elay, “Vücudunun birçok yerinde yoğun kaşıntı izleri vardı. Böyle olunca bizde bu kaşıntının Covid'le bağlantılı olabileceğini düşündük. Çünkü literatürde bu tarz vakalar var. Bu hastanın öyküsü başlangıçta kafamıza yatmadı. Şimdiye kadar kaşıntı nedeniyle yoğun bakıma yatan bir hasta görmemiştim. Böyle olduğu için bu belirtinin ya kanser ya da Covid bulgusunu olabileceğini düşündük. Nizip’te yapılan Covid testi negatif çıkmıştı. Biz testi tekrarlamak istedik. Çünkü testin yapılış şekli de önemli. Birde bazen hastalık hemen çıkmayabiliyor. Testi yaptık ve hasta pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

“Hastada Covid19’un hiçbir tipik bulgusu yok”
Covid19 tedavisine başlamalarının ardından hastanın kaşıntı şikayetinin gerilediğini ifade eden Elay, patolojiden gelen biyopsi sonucunda ise lenf kanseri saptadıklarını söyledi. Hastanın dün itibariyle korona virüsü yendiğini belirten Elay, “Hastadaki önemli durum şu. Covid19’un hiçbir tipik bulgusu yok. O yüzden şüphelenilmiyor. Çünkü tipik olarak öksürük, ateş, kas ağrısı şikayetleri yok. Sadece kaşıntı şikayeti var. Biz bunu lenf kanserine bağlamadık. Çünkü biz Covid tedavisi verince hastanın kaşıntı şikayeti bitti. Hasta bize gelmemiş olsaydı. Hem kanserden hem de Covid'den haberi yoktu. Hastanın lenf kanseri olmasına rağmen makineye bağlanmadan buradan çıkabilmesi aşı sayesindedir. Aşı yoksa elinizde çok fazla silah olmuyor. Lenf kanserisiniz ve Covid'siniz aşı olmasaydı bunu atlatmak zor olabilirdi. Bu hastayı kongrede vaka olarak da sunacağım” diye konuştu.

“Kaşıntıdan dolayı virüse yakalandığımı hiç düşünmedik”
Korona virüsü yenerek ölümden dönen Şükran Tekin ise korona virüse yakalanmış olabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini belirterek, “Vücudumdan parça alındı. Durumun ağırlaşınca bu hastaneye sevk edildim. 2 doz Alman aşısı yaptırmıştım. Buna rağmen virüs yine de beni etkiledi. Aşı sayesinde virüsü yendim. Aşıyı herkese öneriyorum. Herkes gelip aşısını yaptırsın. Ben 3. ve 4. doz aşıyı yaptırmadığım için de pişmanım. Aşı yaptırmazlarsa benim yaşadığım durumu yaşarlar. Hatta benden daha kötü de olabilirler. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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