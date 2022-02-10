Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon

Gaziantep’te bir bağ evine giren iki hırsız jandarma ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarısalkım Mahallesi’nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlığı kısa sürede aydınlattı. 2 Şubat ile 4 Şubat arasında Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi’nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve çalışma yürüten jandarma ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren 2 zanlıyı tespit etti. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Bir depoda yapılan aramada ele geçirilen bağ evinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.