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Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci: "Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür" 35 yıllık baklava ustası Levent Aktaş: "Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf"

İHA

Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci: "Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür" 35 yıllık baklava ustası Levent Aktaş: "Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf"

Türkiye'nin baklava başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, son günlerde Yunanistan basınında sık sık yer alan baklavanın kendilerine ait olduğuna ilişkin haberlere tepki gösterdi. Baklavanın Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünü olduğunu söyleyen baklavacılar, "Baklava bizim dünya çapında coğrafi işaret olarak tescilli olan geleneksel bir tatlımızdır" dedi.
Yunanistan basınında son günlerde tekrar artış gösteren 'baklava Yunan tatlısıdır' şeklindeki haberler Gaziantepli baklavacıların tepkisini çekti. Yunan basınında yer alan bu şekildeki açıklamalara tepki gösteren Gaziantepli baklava ustaları, baklavanın coğrafi işaretli Türk tatlısı olduğunu belirtti.

"Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür"
Baklavanın Gaziantep'in tescilli ürünü olduğunu söyleyen Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, "Herkesin bildiği gibi biz Gaziantepliler olarak Gaziantep baklavasının dünya genelinde geçerliliği olan coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Yani bize göre bu konuların artık konuşulmasına, tartışılmasına ve gündeme getirilmesine bile gerek yok. Baklava, dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep'te üretilen tescilli bir Türk tatlısıdır. Bu iş bitmiş bir iştir, bunun gündeme getirilmesi ve Yunanlılar tarafından tartışılması kendi kendilerini avutmak için boş bir çabadır. Gaziantep baklavası dünya genelinde kabul gören coğrafi işaretli tatlıdır" dedi.

"Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf"
Gaziantep'te 35 yıldır baklava ustalığı yapan ve kentteki işletmesinden dünyanın dört bir yanına baklava ihraç eden Levent Aktaş ise "Yani bu konunun tartışılması bile çok tuhaf. Baklavanın biraz tarihine bakarsak Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan, atalarımızdan bize ulaşan ve saray tatlısı olarak bilinen bir tatlıdır. Gaziantep baklavası zaten coğrafi işaret tescili almış bir ürünümüzdür. Zaten tüm dünyada da baklava denince akla Türkiye ve Gaziantep geliyor. Yani Yunanistan tarafının sürekli bu konuyu gündeme getirmesi ve baklava bizim demesi kendi kendilerine gelin güvey olmalarıdır. Onların çabası sadece boş bir gündem oluşturmaktan başka bir şey değildir. Çünkü baklava bizim coğrafi işaretli ürünümüz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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