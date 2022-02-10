Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, kilolarca yağ yere döküldü Yaralananın olmadığı kazada teneke teneke yağ yere döküldü Firma sahipleri dökülmeyen yağları kurtarmaya çalıştı

Gaziantep'te teneke sıvı yağ taşıyan bir kamyonun dorsesi, üst geçidin altından geçerken demirlere çarparak solunda seyir halinde otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen feci kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinin içerisinde bulunan teneke teneke yağ yere döküldü. Kaza sonrası firma sahipleri dökülmeyen yağları kurtarmaya çalıştı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülcebbar Butnar idaresindeki 33 BBD 66 plakalı teneke sıvı yağ yüklü kamyon, cadde üzerindeki üst geçidin altından geçerken kamyonun dorsesi üst geçidin demir ayaklarına çarptıktan sonra solunda seyreden Semir Hatlan idaresindeki 27 ACU 919 plakalı Citröen marka otomobilin üzerine düştü.



Yaralanan olmadı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü, dökülmeyen yağları kurtarma çabası dikkat çekti

Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Yarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme sonucu kimsenin yaralanmadığını tespit etti. Feci kaza sonucu yaralanan olmazken, teneke sıvı yağ yüklü kamyonun dorsesinde bulunan kilolarca sıvı yağ yere döküldü. Yaşanan olayın ardından kaza bölgesine gelen yağ firması yetkilileri, dökülmeyen yağları başka bir araca taşıyarak kurtarmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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