İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer: "Gaziantep’e ve Mesleğimize Hizmet Etmek İçin Adayız"

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "Kentimize ve mesleğimize hizmet etmek için adayız" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı ve seçimleri 1213 Şubat tarihlerinde yapılacak. 6 Yıldan bu yana İMO Gaziantep Şubesi'nde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu sayman üyesi olarak görev yapan Şube Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "İMO Gaziantep Şubesi, gerek bir meslek örgütü gerekse de sivil toplum kuruluşu olarak, kentimizin ve mesleğimizin sorunlarına karşı duyarlı, etkin ve başarılı kurumlar arasında yer almaktadır. Yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarımla birlikte başarı çıtasını biraz daha yukarılara taşıyarak mesleğimize ve kentimize hizmet etmeye adayız" şeklinde konuştu.

“İnşaat mühendisliği, evrensel meslektir”

İnşaat mühendisliğinin yaşamın birçok alanında izi olan ve hayatı kolaylaştıran bir meslek olduğunu belirten İMO Şube Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik dallarının başında gelmektedir. Kısaca evrensel bir meslektir. İnsanların yaşam alanı olan binaların bilimsel temeller üzerine kurulmasını sağlayarak, can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen bir mesleğin mensuplarıyız. İnsanların huzur ve güven içinde yaşamaları için bizler sürekli bilgilerimizi geliştirir ve güvenli yapılar üretiriz. Teknolojinin ve bilimin baş döndürücü bir hızla geliştiği dönemde mühendislik bilimine verilen değerin azaldığını görmek hepimizi üzmektedir. Bu amaçla mesleğimizin itibarının artırılması, işsizlik, mesleki yeterlilik, imza sorumluluğu ve haklarımız konusunda hak ettiğimiz yere gelebilmek için tüm meslektaşlarımızla birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Kazanan odamız ve Gaziantep olsun”

Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu'nun adayı olan Mehmet Baki Sağlamer, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Sağlamer, "Öncelikle genel kurulumuzun ve seçimlerin centilmence, demokratik bir ortamda gerçekleşmesini diliyorum. Seçim sonucunda kazanan Odamız olmalı, mesleğimiz olmalı ve kentimiz olmalıdır. Çalışmalarımızı bu bilinçle devam ettiriyoruz. Genç meslektaşlarımıza, kadın üyelerimize, kamu kurumlarında çalışan üyelerimize ve özel sektörde çalışan üyelerimize yönelik çok sayıda toplantı, ziyaret ve etkinlik gerçekleştirdik. Gösterdikleri ilgiden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Onların güvenini kazanmak bizler için çok önemlidir. Üyelerimizden alacağımız destekle mesleğimizin ve kentimizin sorunlarını çözmek için tüm enerjimizle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

“Sorunları ve çözümlerini biliyoruz”

Sağlamer, “Hem meslek olarak hem de kent olarak sorunlarımız var. Öncelikle meslektaşlarımız arasında işsizliğin yaygınlaşmaya başlaması, mesleğimizin itibar kaybetmesi gibi sorunların yanında çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu ve deprem fay hattına son derece yakın bir şehiriz. Bir taraftan mesleğimizle ilgili sorunların çözümü için çalışırken diğer taraftan da kentimize hizmet edeceğiz. Kentimizin afetlere hazırlıklı hale gelmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli binalarda yaşamalarının ve çalışmalarının sağlanması için çaba göstereceğiz. Sorunlarımızı da çözümlerini de biliyoruz. Katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı ile kentimize ve mesleğimize hizmet edeceğiz" sözcüklerini kullandı.

Sağlamer göreve gelmeleri halinde, İMO olarak eğitim çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini de belirtirken, İMO Destek Akademisi ile üyelerin her alandaki sorunlarına çözüm arayacaklarını, İMO Sanat Akademisi ile de üyelere yönelik düzenli kültürel ve sanatsal faaliyetler organize edeceklerini sözlerine ekledi.

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