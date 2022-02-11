Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak mümkün

İHA

Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak mümkün

Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocukları sağlığına kavuşturmanın mümkün olduğunu belirten Liv Hospital Gaziantep Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu, “Çocuklarda bazı doğuştan kalp kusurları çok basittir ve tedavi gerektirmez. Ancak daha karmaşık olan kusurların doğum sonrası hemen ameliyat edilmesi gerekebilir’’ dedi.
Liv Hospital Gaziantep Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu 714 Şubat Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası dolayısıyla doğumsal kalp hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Doğumsal kalp hastalığını kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bozukluk olarak tanımlayan Op. Dr. Kürklüoğlu, bu bozuklukların genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı dönemde oluşabileceğini söyledi.
Genetik ve çevresel faktörler sebepler arasında
Doğumsal kalp hastalığının türlerinin çoğunda nedenin bilinemediğini ancak bu hastalıkların genelde genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıktığını dile getiren Op. Dr. Kürklüoğlu, “Annede şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların olması, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, alkol veya uyuşturucu maddeler nedeniyle bebekte doğumsal kalp hastalığı gelişme riski yükselmektedir. Bebekte genetik (kromozomal) bir bozukluk olması halinde de hastalığın gelişme riski artar. Dolayısıyla sebebi tam olarak bilinemeyen doğuştan kalp hastalıkları nedeniyle ailelerin kendilerini suçlu hissetmeleri doğru olmaz” ifadelerini kullandı.
“Beslenme sırasında nefes darlığı görülebilir”
Ciddi doğuştan kalp kusurlarının genellikle doğumdan hemen sonra veya doğumdan sonra ilk birkaç ayda ortaya çıkabileceğini ifade eden Op. Dr. Kürklüoğlu, doğumsal kalp kusurlarının belirtileri ile ilgili bilgiler paylaşarak, “Beslenme sırasındaki nefes darlığı, soluk alıp vermede zorlanma, hızlı nefes alma, düşük doğum ağırlığı, soluk gri veya mavi ten rengi, büyümenin yavaşlaması gibi belirtiler görülebilir. Bazı doğumsal kalp kusurları, çocukluğun ilerleyen dönemlerine kadar teşhis edilemeyebilir çünkü çocukta gözle görülür bir belirti olmayabilir. Daha büyük çocuklarda ellerde, ayak bileklerinde şişme, egzersiz ve aktivite sırasında kolayca nefes darlığı, yorulma ve bayılma belirtileri görülebilir” dedi.
“Erken teşhis iyileşme ihtimalini artırabilir”
Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocukları sağlığına kavuşturmanın mümkün olduğunun atını çizen Kürklüoğlu, “Çocuklarda bazı doğuştan kalp kusurları çok basittir ve tedavi gerektirmez. Diğer doğuştan kalp kusurları ise daha karmaşıktır ve doğum sonrası hemen ameliyat gerektirebilir’’ şeklinde konuştu.
“Çocuğun yaşına göre tedavi tercih edilebilir”
Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhise ve uzmanlık gerektiren tedaviye dikkat çerken Op. Dr. Kürklüoğlu,“Tedavide kalpteki hasarın büyüklüğü, çocuğun yaşı ve genel durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Kalpteki küçük kusurlar, çocuk büyüdükçe kendiliğinden düzelebilir. Bu gibi durumlarda çocuğun kalple ilgili ciddi bir sıkıntısı yoksa tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir. Çocuk düzenli aralıklarla kontrole çağrılarak izlem yapılması yeterli olur. Ancak kalpteki sorunun ciddi boyutta olduğu veya çocuğun bu sorun nedeniyle sıkıntı yaşadığı durumlarda vakit kaybetmeden tedaviye başlanır. Tedavi edilmeyen kalp rahatsızlıkları çocuklarda çok ciddi komplikasyonların gelişmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.
“Doğum sonrası testler önemli”
Doğum öncesi bebeklerinin durumu ile ilgili bilgisi olan ailelerin doğum için daha iyi plan yapabileceğini vurgulayan Op. Dr. Kürklüoğlu, “Hiçbir hastalıkta önceden yorum yapmak doğru olmaz. Çocuğunun durumu kötü gidecek diye şartlandırılmış birçok ailenin çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına alarak taburcu oldu. Bu konuda yorumlar yanlış olabilmektedir. Doğum sonrası çocuğun nasıl olacağı ve hayat kalitesi ancak doğum sonrası yapılan testlerde belli olur. Doğum öncesinde aileler uzman merkezlere yönlendirilmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO Başkanı Ünverdi’den Yunanistan’a “Baklava” tepkisi
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den Yunanistan’a “Baklava” ...
Lina bebek ANKA'da iyileşti
YEREL HABERLER Lina bebek ANKA'da iyileşti
Uluslararası Epilepsi Günü SANKO Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz: “Epilepsi diğer kronik hastalıklardan farklı değildir” “Antiepileptik ilaçla hastalar günlük yaşamlarını iyi bir şekilde sürdürebilir”
YEREL HABERLER Uluslararası Epilepsi Günü SANKO Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Gaziantep’te narkotikten dev şafak operasyonu: 18 gözaltı Uyuşturucu tacirlerine şafak vakti operasyon düzenlendi Uyuşturucu tacirlerinin kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı Uyuşturucuyu yok ederken PÖH’e yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te narkotikten dev şafak operasyonu: 18 ...
Gazilik unvanının yıl dönümü Şahinbey’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gazilik unvanının yıl dönümü Şahinbey’de coşkuyla ...
İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer: "Gaziantep’e ve Mesleğimize Hizmet Etmek İçin Adayız"
YEREL HABERLER İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki ...
Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, kilolarca yağ yere döküldü Yaralananın olmadığı kazada teneke teneke yağ yere döküldü Firma sahipleri dökülmeyen yağları kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, ...
Üst geçide çarpan TIR´ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Üst geçide çarpan TIR´ın dorsesi otomobilin üzerine ...
Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti Kazaya karışan sürücü Tiktok'ta video izledi
YEREL HABERLER Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes ...
Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci: "Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür" 35 yıllık baklava ustası Levent Aktaş: "Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf"
YEREL HABERLER Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava ...
Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem covid hem de kanser olduğunu öğrendi Korona virüse yakalandı, sadece kaşıntı belirtisi gösterdi Covid-19’u kaşıntıyla geçiren ilk hasta Kanser olmasına rağmen virüsü aşı sayesinde yendi
YEREL HABERLER Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem covid hem de kanser ...
Gaziantep’te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele ...
GSO ve Sosyalben Akademi iş birliğinde “Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Y ve Z Toplumu” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER GSO ve Sosyalben Akademi iş birliğinde ...
Büyükşehir “Gaziantep Yöresinde Barak Boyu” adlı eseri yayımladı Kitap, barakların tarihi serüvenini ortaya koyuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir “Gaziantep Yöresinde Barak Boyu” adlı ...
Tirod hastalıklarının bilinmeyenlerini uzmanı anlattı Sebepsiz yorgunluk ve halsizlik tiroid hastalığının habercisi Hamilelik döneminde iyot tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Tirod hastalıklarının bilinmeyenlerini uzmanı ...
Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor Sınav sürecinde zorlukları birlikte aşıyorlar Takım ruhu başarıyı getiriyor
YEREL HABERLER Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi ...
Bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı
Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı O anlar ...
Tamirdeki telefonun patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Tamirdeki telefonun patlama anı kamerada
Gaziantep'te çeşitli suçlardan 12 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çeşitli suçlardan 12 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele ...
Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli ...
Şahin, gazi şehrin kahramanlarını geleceğe taşıyanları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Şahin, gazi şehrin kahramanlarını geleceğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.