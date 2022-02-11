Gaziantep'te beton dökülürken inşaat kalıbı çöktü: 3 yaralı Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında tahta kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen yaralı işçi, güçlükle ikna edilerek bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev inşaatının birinci katında beton dökümü yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda inşaatta çalışan Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed isimli 5 işçiden 3'ü göçük altında kaldı. Gürültüden dolayı mahallede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla göçük altında kalan 3 işçiyi çıkardı. Göçük altından çıkarılan yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Öte yandan göçük altında kalarak yaralanan bir işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınmak istendi. Yaralı işçi, göçük sırasında üstü tamamen betona bulandığı ve üstü çok kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. Yaralı işçi, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin güçlükle ikna etmesi sonrası ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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