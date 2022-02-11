Gaziantep'te beton dökülürken inşaat kalıbı çöktü: 3 yaralı Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te beton dökülürken inşaat kalıbı çöktü: 3 yaralı Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

İHA

Gaziantep'te beton dökülürken inşaat kalıbı çöktü: 3 yaralı Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında tahta kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen yaralı işçi, güçlükle ikna edilerek bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev inşaatının birinci katında beton dökümü yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda inşaatta çalışan Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed isimli 5 işçiden 3'ü göçük altında kaldı. Gürültüden dolayı mahallede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla göçük altında kalan 3 işçiyi çıkardı. Göçük altından çıkarılan yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi
Öte yandan göçük altında kalarak yaralanan bir işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınmak istendi. Yaralı işçi, göçük sırasında üstü tamamen betona bulandığı ve üstü çok kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. Yaralı işçi, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin güçlükle ikna etmesi sonrası ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi ...
Kobi gelişim eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Kobi gelişim eğitimleri başlıyor
Araban’da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı
YEREL HABERLER Araban’da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı
GTB akademi, dış ticarette müşteri bulma yöntemleri eğitimi düzenledi
YEREL HABERLER GTB akademi, dış ticarette müşteri bulma yöntemleri ...
Arıkök’ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler’e teşekkür
YEREL HABERLER Arıkök’ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü ...
Şahinbey Belediyesi’nin çocukları heyecanlandıran kitap fuarı başlıyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nin çocukları heyecanlandıran ...
Uyuşturucu şüphelileri, olası baskına karşı aydınlatma direğine kamera yerleştirmiş
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri, olası baskına ...
Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak mümkün
YEREL HABERLER Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak ...
GSO Başkanı Ünverdi’den Yunanistan’a “Baklava” tepkisi
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den Yunanistan’a “Baklava” ...
Lina bebek ANKA'da iyileşti
YEREL HABERLER Lina bebek ANKA'da iyileşti
Uluslararası Epilepsi Günü SANKO Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz: “Epilepsi diğer kronik hastalıklardan farklı değildir” “Antiepileptik ilaçla hastalar günlük yaşamlarını iyi bir şekilde sürdürebilir”
YEREL HABERLER Uluslararası Epilepsi Günü SANKO Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Gaziantep’te narkotikten dev şafak operasyonu: 18 gözaltı Uyuşturucu tacirlerine şafak vakti operasyon düzenlendi Uyuşturucu tacirlerinin kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı Uyuşturucuyu yok ederken PÖH’e yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te narkotikten dev şafak operasyonu: 18 ...
Gazilik unvanının yıl dönümü Şahinbey’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gazilik unvanının yıl dönümü Şahinbey’de coşkuyla ...
İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer: "Gaziantep’e ve Mesleğimize Hizmet Etmek İçin Adayız"
YEREL HABERLER İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki ...
Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, kilolarca yağ yere döküldü Yaralananın olmadığı kazada teneke teneke yağ yere döküldü Firma sahipleri dökülmeyen yağları kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, ...
Üst geçide çarpan TIR´ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Üst geçide çarpan TIR´ın dorsesi otomobilin üzerine ...
Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti Kazaya karışan sürücü Tiktok'ta video izledi
YEREL HABERLER Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes ...
Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci: "Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür" 35 yıllık baklava ustası Levent Aktaş: "Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf"
YEREL HABERLER Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava ...
Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Bağ evi hırsızlarına jandarmadan operasyon
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem covid hem de kanser olduğunu öğrendi Korona virüse yakalandı, sadece kaşıntı belirtisi gösterdi Covid-19’u kaşıntıyla geçiren ilk hasta Kanser olmasına rağmen virüsü aşı sayesinde yendi
YEREL HABERLER Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem covid hem de kanser ...
Gaziantep’te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele ...
GSO ve Sosyalben Akademi iş birliğinde “Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Y ve Z Toplumu” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER GSO ve Sosyalben Akademi iş birliğinde ...
Büyükşehir “Gaziantep Yöresinde Barak Boyu” adlı eseri yayımladı Kitap, barakların tarihi serüvenini ortaya koyuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir “Gaziantep Yöresinde Barak Boyu” adlı ...
Tirod hastalıklarının bilinmeyenlerini uzmanı anlattı Sebepsiz yorgunluk ve halsizlik tiroid hastalığının habercisi Hamilelik döneminde iyot tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Tirod hastalıklarının bilinmeyenlerini uzmanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.