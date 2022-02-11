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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakbak ile Fadıloğlu, el emeği eserleri incelediler

İHA

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşliğinde Hanımlar Lokali'nde eğitim gören kadınları ziyaret ederek, kadınların yapmış olduğu eserleri inceledi.

Bakbak ile Fadıloğlu, el emeği eserleri incelediler

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşliğinde Hanımlar Lokali’nde eğitim gören kadınları ziyaret ederek, kadınların yapmış olduğu eserleri inceledi.
Hanımlar Lokali’ne ziyarette bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu ile AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, el beceri kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldiler. Rölyef, yağlı boya resim, mefruşat, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, atölyelerini gezen Milletvekili Derya Bakbak, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, yapılan ürünleri tek tek incelediler. Yapılan ürünlere hayran kaldığını ifade eden Milletvekili Bakbak, tüm kadınları ortaya çıkardıkları birbirinden güzel eserlerden dolayı tebrik etti.
Yürütülen çalışmalarla ilgili Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ı bilgilendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu konuda kapsamlı çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Milletvekili Bakbak, Başkan Fadıloğlu ile Başkan Kılıç, kursiyerlerle uzun süre sohbet etti. Kursiyerler, Bakbak, Fadıloğlu ile Kılıç’a ürettikleri eserlerden armağanlar verdiler.
“Gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkmış”
Kadınların yapmış oldukları birbirinden güzel eserlere hayran kaldığını dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Bugün, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Hanımlar Lokali’ni ziyaret ettik. Burada farklı atölyelerimiz var. Resim atölyesi, iğne oyası atölyesi, rölyef atölyesi, ahşap boyama atölyesi olmak üzere çeşitli atölyelerimizi ziyaret ettik. Hepsinde de gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkmış. Kursa gelen kadın kardeşlerimiz yaptıkları ürünleri büyük bir mutlulukla yapmaya çalışıyorlar. Haftanın belirli günleri geliyorlar ama ‘keşke her gün gelsek’ diyorlar. Gerçekten çok güzel çalışmalar çıkmış burada, hepsini inceledik, gördük. Gerçekten çok güzel tablolar, çok özel nakışlar, görseller ortaya çıkmış, farklı tasarımlar meydana getirilmiş. Ben, tüm atölyelerimizde ortaya çıkan tüm eserleri çok beğendim ve hayran kaldım. Başkanımıza, ekibine, hocalarımıza, katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

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