Ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 3 yaralı

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yeşilevler Mahallesi´nde meydana geldi. Tek katlı ev inşaatına beton dökülürken çökme oldu. İnşatta çalışan Suriye uyruklu Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed, tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerden 2´si kendi imkanları ile kurtulurken, Mustafa Halid, Muhammet Halid ve Bessemlih Muhammed olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-02-11 15:28:59



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